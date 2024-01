El diputado no adscrito en el Parlament, y anterior coordinador de Vox Menorca, Xisco Cardona, considera que el partido del que formó parte ya no es una opción válida en el espectro político de derechas. Cardona, que abandonó hace tres meses Vox, critica la crisis provocada en el Parlament por la rebelión de cinco diputados y su expulsión anunciada por la dirección nacional del partido. En declaraciones a IB3 Ràdio, Cardona afirmó que «es una huida hacia delante que no lleva a ningún lado, una especie de estado de locura colectiva, y esto provoca una crisis institucional». El político menorquín añadió que «en el ámbito de centro-derecha políticamente solo veo una opción, no hay otra, ya está claro que Vox no es válido», en un acercamiento claro hacia el PP.

Noticias relacionadas De las Heras: «Siento vergüenza ajena y me parece un ridículo estrepitoso lo que han hecho» Más noticias relacionadas Por otro lado, los miembros de Vox Jóvenes Menorca, que coordina el que fuera candidato al Senado, Alejandro Llabrés, mostraron públicamente su apoyo a Patricia de las Heras con mensajes en las redes sociales. Un apoyo «incondicional» hacia la presidenta del partido en Balears y también al dirigente nacional Santiago Abascal. Este grupo de Vox en Menorca considera que con la decisión de expulsar a los cinco diputados del partido, que anunció el vicepresidente Ignacio Garriga al tiempo que confirmó que De las Heras y Le Senne representan al partido en las Islas, se «hace justicia». Los jóvenes de Vox consideran a esos diputados «traidores».