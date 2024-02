La ola de protestas del sector agrario que se extiende por toda Europa podría llegar también a Menorca. Aunque todavía no se ha decidido ninguna acción concreta, desde las organizaciones agrarias de la Isla se muestran de acuerdo con las reivindicaciones de los payeses del continente, que piden cambios urgentes en las políticas de la Unión Europea.

«Ahora veremos qué acciones se hacen en el extranjero y en España y, si no hay nada nuevo, nosotros también haremos cosas, porque la situación del campo es una auténtica vergüenza y lo que está claro es que por las buenas no se soluciona», asegura Luis Nadal, presidente de Agrame.

El pasado martes, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA hicieron público un comunicado conjunto en el que anunciaban un calendario de movilizaciones de ámbito regional durante las próximas semanas para exigir un plan de choque a la Unión Europea, al gobierno de España y a las Comunidades Autónomas.

Desde el sector se denuncia la «asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE», así como las importaciones a bajo precio de productos de terceros países. Además, se exige la modificación de Ley de la Cadena Agroalimentaria, así como cambios en las políticas de sanidad animal y medidas para propiciar el relevo generacional. El anuncio se produce después de las marchas de agricultores en Francia, Alemania y otros países.

Exceso de burocracia

Una de las principales reivindicaciones del sector es la excesiva burocracia que imponen las normas comunitarias, y que suponen «costes inasumibles» para los profesionales, e impiden cumplir los objetivos en materia medioambiental.

En este sentido, Luis Nadal denuncia que «el ganadero se ha convertido en un burócrata, que se pasa más tiempo rellenando papeles que ordeñando y sembrando». Desde Unió de Pagesos, Margalida Llambias también señala que la burocracia supone una carga de trabajo difícil de gestionar. «No decimos que no tenga que existir, pero da mucho trabajo y nos agobia. Cuando llevas todo un día en el campo es difícil después ponerse a cumplimentar papeles». Por todo ello, piden una simplificación de las normas relacionadas con las ayudas de la actual PAC.

Competencia desleal

El sector también denuncia la competencia desleal que suponen los acuerdos de libre comercio que la UE sigue cerrando con terceros países y que posibilitan la importación de productos agrarios a bajo precio. «En la Unión Europea no podemos usar fitosanitarios y tenemos muchas otras exigencias. Y después resulta que importamos frutas y hortalizas de países como Marruecos y Sudáfrica, en los que no se les exige nada a los productores y hay una laxitud muy grande en cuanto a cumplimiento de normativas», lamenta Nadal.

Desde Fagme, Catalina Pons también denuncia la «entrada de alimentos de fuera y que no han pasado tantos requisitos sanitarios». Por este motivo, el sector pide el aumento de los controles con Marruecos y la paralización de las negociaciones con otros países.

Ley de la Cadena Alimentaria

Desde las organizaciones agrarias de la Isla también se denuncia que la Ley de la Cadena Alimentaria no se está cumpliendo, y piden la publicación de un estudio oficial de los costes de producción. «En el caso de la leche, las industrias no deberían poder comprar la leche por debajo del coste, y esto se tendría que exigir, pero no hacen nada. La ley ahora mismo es papel mojado», concluye Nadal.