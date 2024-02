El Parlament ha exigido este miércoles al Gobierno que fije un calendario de licitación del proyecto del nuevo edificio de Juzgados de Ciutadella para que entre en funcionamiento lo antes posible, tras aprobar la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament por unanimidad una proposición no de ley del grupo popular que reclama las infraestructuras estatales pendientes de ejecución en Menorca.

Además de pedir la licitación del edificio de los Juzgados de Ciutadella, los diputados han solicitado al Gobierno que reserve una partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2024 para garantizar «la total ejecución de la nueva infraestructura en el plazo más breve posible».

Por otro lado, se ha producido un empate en la votación de otra proposición no de ley del grupo socialista sobre la descentralización de los cursos de capacitación de la Policía Local, con lo que se deberá debatir en un pleno. La han apoyado los 6 diputados del PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca y, en ausencia de alguien de Vox, ha habido empate con los 6 votos en contra del PP.