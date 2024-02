La administración de lotería de la avenida Josep Anselm Clavé de Maó dio este jueves 8 el primer premio del sorteo de Lotería Nacional, el cual está dotado de 30.000 euros por décimo premiado. El número agraciado, el 19156, también fue vendido en otros 19 puntos de venta repartidos por toda la geografía nacional en ciudades como Palma, A Coruña, Vigo, Castellón o Cartagena.

El dueño del establecimiento, Rafael Coll, indica que tan solo vendió «un décimo». «No tengo ni idea de quién lo compró y lo más probable es que nunca lo sepa», asegura. Esto se debe a que el premio es superior a los 2.000 euros, por lo que el importe se cobra directamente a través de una entidad bancaria y no en la misma administración. Además, el comprador del boleto tiene una alegría doble: Hacienda no verá ni un céntimo del premio. Al tratarse de una cifra inferior a los 40.000 euros, no puede acceder al 20 por ciento del importe que le correspondería en ese caso.

Esta no es la primera vez que la administración de Rafael Coll vende un décimo ganador. Hace dos años vendió un segundo premio de la Lotería del Niño y un primer premio de la Lotería Nacional hace seis. En 2014, vendió un quinto premio de este mismo sorteo y en el año 1995 repartió 267 millones de pesetas, lo que hoy vendrían a ser poco más de un millón y medio de euros.