Podem Balears ha completado la «primera fase» de configuración de su ejecutiva autonómica, encabezada por Lucía Muñoz, equipo al que tendrán que sumarse los representantes elegidos por los círculos locales. A día de hoy, no hay presencia menorquina en el órgano autonómico, más allá de la diputada en el Parlament balear, Cristina Gómez.

La representante menorquina no se presentó a las primarias del partido porque «con el cargo que tengo, no puedo asumir más labores». Además, «siempre he defendido que si tienes un cargo, es mejor estar fuera de la ejecutiva, para no ‘mandar obedeciendo’».

Aun así, Gómez está en la ejecutiva «como invitada permanente». El «Consejo Ciudadano Autonómico todavía no ha quedado totalmente configurado, hay una segunda fase donde entrarán miembros por designación» de las juntas locales.

Reconfiguración

Gómez señala que «el partido está en fase de intentar su recuperación» y asegura que, en ese contexto, «en Menorca tiene musculatura suficiente, lo demuestra que fue la circunscripción de Menorca la que salvó la presencia parlamentaria».

La diputada admite que ser la única representante en la cámara supone «más trabajo de lo previsto». Pero «estoy centrada al cien por cien en el Parlament, la prueba fueron los presupuestos, con más de cincuenta enmiendas presentadas, más que otros grupos más numerosos». Además, está en contacto directo con las cuatro islas, «hago una tarea autonómica», defiende.