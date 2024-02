Més per Menorca, además de Més per Mallorca, ha anunciado que recurrirá el acuerdo de PP y Vox para «castellanizar» el Parlament y pedirá informes jurídicos para aclarar si este vulnera, o no, el Estatut d’Autonomia y la Ley de Normalización Lingüística.

Noticias relacionadas El Govern defiende que con el bilingüismo «no se recorta ningún derecho a nadie» Más noticias relacionadas En una nota de prensa conjunta, las dos formaciones informan que registrarán un escrito en el Parlament para que la Mesa reconsidere el acuerdo adoptado por PP y Vox para imponer el castellano en la Cámara y solicite informes jurídicos a los letrados de esta y a la Universitat de les Illes Balears (UIB). El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, recuerda que el PP «tendrá que explicar a los ciudadanos este arrinconamiento al catalán».