El voto a favor de los partidos de izquierda al pago de 4,3 millones en subvenciones a entidades ha permitido al PP sacar adelante la primera gran modificación de los presupuestos del Consell para este año. Tanto el presidente, Adolfo Vilafranca, como la consellera de Economía, Maria Antònia Taltavull, han avanzado su intención de utilizar el mecanismo de las modificaciones puntuales para sacar adelante los capítulos del presupuesto de 2024, que fue rechazado tras la ruptura del pacto de gobierno con Vox.

Desde Més per Menorca, Josep Juaneda ha lanzado un aviso al presidente: «No pretenda aprobar el presupuesto por fascículos porque esta no es la manera de dar la estabilidad al gobierno del Consell que la ciudadanía necesita». El conseller ecosoberanista ha defendido que el voto de la izquierda a favor del pago de las subvenciones ha sido «un acto de responsabilidad» y ha criticado la pretensión del PP de interpretarlo como un aval su política: «Hágaselo mirar», ha dicho.

«El presupuesto que tenemos ahora se parece cada vez más al que queríamos para 2024», ha expuesto Vilafranca, «ya tenemos una parte incorporada -en alusión al capítulo de subvenciones directas- y ahora iremos llevando otras partes a este pleno, esperemos que también se aprueben, tenemos la intención de ir llegando a acuerdos».

El PP afea la relación de Més y Bildu

El presidente, eso sí, ha recriminado el tono empleado por Josep Juaneda -«¿Qué tipo de jerga es eso de ‘hágaselo mirar’»- y ha aprovechado para criticar la presencia de una representante de Bildu en el congreso de Més per Menorca de este fin de semana ha elegido al conseller como coordinador general. «Los expertos en segmentar son ustedes, miren sino las obras de la carretera general», ha añadido.

Desde el PSOE, Susana Mora ha recordado que la izquierda «ha salvado» las ayudas a las entidades de Menorca para 2024 y ha acusado al PP de llevar una «política de brazos caídos». «Para llegar a acuerdos hay que negociar y no llegar al pleno a ver qué pasa», ha continuado, «¿nos agradecerá haber votado a favor después de la negativa de Vox?».

30.000 euros para De Medrano

Este debate se ha producido en el punto en que el pleno del Consell ha aprobado, con la abstención de Més, otorgar un sueldo de 30.000 euros anuales a la consellera de Vox, Maite de Medrano, por su dedicación parcial al cargo, el mismo régimen que tienen el resto de miembros de la oposición. De Medrano había pedido cobrar 60.000 euros como dedicación exclusiva, pero a la vista está que no se ha atendido su petición.

A este respecto, Susana Mora se ha preguntado si esta dedicación parcial se le concede para que se dedique a las tareas propias de la oposición o si se trata de un pago para facilitar su apoyo a los presupuestos. En caso de ser lo primero, ha recordado a la consellera de Vox que si cobra por un trabajo tiene que hacerlo, algo que a su juicio no ha sucedido hasta ahora.

Vilafranca ha descartado un acuerdo con Maite de Medrano en este sentido: «Llevamos a pleno esta propuesta porque le toca cobrar de forma equitativa lo mismo que el resto de miembros de la oposición, no hay más lecturas adicionales».