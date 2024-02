La portavoz del PSOE en el Consell de Menorca, Susana Mora, ha protagonizado la anécdota del pleno de este lunes al revelar que comparte un grupo de Whatsapp con la portavoz de Vox, Maite de Medrano. La curiosidad ha llevado al portavoz del PP, Joan Pons Torres, a pedir de forma insistente su inclusión en el chat y a Josep Juaneda, de Més per Menorca, a bromear con una posible moción de censura: «De momento no se preocupen», ha dicho a los populares.

El grupo de Whatsapp, en realidad, se creó a propuesta de Maite de Medrano y en él están los tres portavoces de la oposición en el Consell: además de la consellera de Vox están Susana Mora (PSOE) y Josep Juaneda (Més). El objetivo, según ha querido aclarar la portavoz socialista, no es otro que repartirse la presentación de iniciativas en los plenos.

La exclusión de Joan Pons Torres del PP se explica, según ha añadido Josep Juaneda, a que se trata de un chat para organizar la labor de oposición. «No tenga miedo de mociones de censura, de momento no se preocupe», ha bromeado.

El portavoz del PP se ha quejado de no estar en el grupo de Whatsapp. Sin perder el tono de humor ha dicho: «Qué feo es despreciar al portavoz del grupo mayoritario, me gustaría formar parte, no que me discriminen y me dejen de lado».

Susana Mora, por su parte, ha recordado que el pasado mandato sí existía un grupo de mensajería con los portavoces de todos los grupos, algo que no sucede ahora con el gobierno de Adolfo Vilafranca, y ha recordado que esa es, en todo caso, una iniciativa que le corresponde al presidente: «Les toca hacerlo a ustedes, entenderán que no van a estar en un grupo para saber antes que nadie la estrategia de la oposición».