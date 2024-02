«No tengo mucho que decir, el presupuesto es una herramienta de trabajo pero no supone que tenga que estar cerrado; podemos ir haciendo las maniobras que creamos convenientes llegando a acuerdos con ustedes si es posible y si no ya veremos cómo lo solucionamos para sacar el trabajo adelante». La respuesta de Maria Antonia Taltavull, consellera de Economía y Servicios Generales, a los reproches de Més per Menorca y el PSOE en el pleno de ayer revela que la aprobación de las cuentas de 2024, por ahora, ni está ni se la espera. El equipo de gobierno parece decidido a confiar más en los consensos puntuales para tirar adelante la legislatura con unas cuentas que no son las suyas que a reabrir negociaciones con Vox y la izquierda en las que tenga que hacer concesiones a las que no está dispuesto.

De hecho, el presidente Vilafranca apuntó que los presupuestos prorrogados con los que trabaja se parecen cada vez más a los que ellos presentaron que a los de 2023, en parte, tras la aprobación de las ayudas nominativas en la misma sesión. Dijo Vilafranca que su equipo está para trabajar y avanzar en la búsqueda de soluciones a través de los canales oficiales y no para andar con «politiqueos», en alusión a las críticas de Susana Mora o Josep Juaneda, quien cuestionó la estrategia de los populares de ir fragmentando cuestiones «y confiar en la responsabilidad de la oposición» para que se vayan aprobando. Los votos favorables de PSOE y Més, pese a la negativa de la consellera de Vox, Maite de Medrano, permitieron al PP tramitar ayer su propuesta para incorporar al presupuesto prorrogado el pago de las ayudas nominativas. Son 4,3 millones de euros que se repartirán 122 entidades y asociaciones sin ánimo de lucro durante el presente ejercicio. Josep Juaneda y, especialmente Bàrbara Torrent, recriminaron al PP su inacción para aprobar los presupuestos que le obligan a gobernar con los del anterior bloque de izquierdas, y a no ofrecer información sobre cuáles son sus intenciones. «Es una falta de respeto», dijo el conseller de Més, que no hayan respondido a sus cuestiones, mientras que la consellera del PSOE incidió en el «fracaso político del PP que demuestra su incapacidad para llegar a acuerdos con el resto de partidos, es increíble que no sepan dar una explicación para una situación que es insostenible». Maria Antonia Taltavull se limitó a responder que ayer se trataba de aprobar el dictamen de las subvenciones nominativas por su trascendencia para tantas asociaciones, «nos podemos encontrar cuando quieran y trataremos las cuestiones más internas que plantean». Sueldo a De Medrano El pleno también votó a favor la modificación para la retribución de dedicación parcial a la consellera de Vox, Maite de Medrano, como al resto de consellers de la oposición tras ser destituida de su cargo ejecutivo. Susana Mora cuestionó si esta aprobación no sería a cambio de su voto para aprobar los presupuestos y pidió que a partir de ahora De Medrano justifique la nómina que va a cobrar haciendo aportaciones hasta ahora inexistentes.