La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, Marta Vidal ha manifestado este martes en el Parlament que «no se pagará ni un euro por el Splash». Vidal se «lo ha dicho y asegurado» de forma contundente al diputado del PSOE, Damià Borràs, que le ha recordado que el parque acuático fue posible gracias a la intervención de Marta Vidal, cuando era consellera insular de Ordenación del Territorio.

La cuestión llega al Parlament después de que el pleno del Consell de Menorca, amparándose en el informe del Consell Consultiu, desestimará la indemnización de 30,6 millones de euros que reclama la promotora, después de que una sentencia judicial haya ordenado su demolición.

La pregunta de Borràs a Vidal era sobre la simplificación administrativa que propugna el PP en temas medioambientales, y ha acabado derivando con la autorización del parque acuático, gracias a la Norma Territorial Transitoria aprobada por el gobierno de Tadeo. «Simplificar puede significar que aquello que es sí [que se puede urbanizar] seguirá siendo sí, pero lo que es no, ¿seguirá siendo no o habrá un tal vez arbitrario que nos conduzca a una sentencia que nos obliga a demoler un parque acuático?», se preguntó el diputado socialista.

Vidal le recordó a Borràs que la «ley de procedimiento administrativo común determina cómo funciona la administración», para acto seguir lanzarle una puya a Borras: «Si usted no lo conoce tras 30 años sentado en sillas públicas, tiene un problema». La consellera insistió que «pese a la ilusión que le haría al Partido Socialista» el Consell no deberá indemnizar a la promotora, algo que en todo caso lo determinará la Justicia. Vidal atribuyó la insistencia del PSOE en esta cuestión a que quiere «compensar su disparate de gestión con materia territorial y con materia de indemnización, y si no que pregunten por el caso Cesgarden», concluyó.