El portavoz de Ara Maó en el Ayuntamiento, Jordi Tutzó, criticó en el último pleno la falta de presión institucional para resolver los problemas de saneamiento que tiene el municipio en diversas zonas, como sí han hecho las de Eivissa.

Tutzó lamentó el estado de las urbanizaciones sin alcantarillado, sobre las que preguntó al equipo de gobierno, incumpliendo la normativa sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. La edil Dolors Antonio respondió que algunas estaban en ejecución y otras pendientes de revisión por el aumento de precios y de convenios con Abaqua.

Tutzó cuestionó que no se avance en la reparación del emisario del puerto, pese a admitir que se trata de una inversión muy costosa, que tampoco haya información sobre las inversiones en el colector sur, «pese a que estaba presupuestado pero no llegó a ejecutarse», o del tratamiento terciario de la estación depuradora de aguas residuales de Es Castell y los proyectos para el alcantarillado del otro lado del puerto, incluso del proyecto piloto para recargar los acuíferos de Sant Lluís «del que no se ha vuelto a saber nada más».