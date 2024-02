El conseller del PSOE en el Consell insular, Eduardo Robsy, ha solicitado a la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, que aclare la compatibilidad de su cargo actual en la institución insular, con la incorporación como nuevo asesor en La Moncloa.

Tras la petición de Robsy, el ministerio ha solicitado un informe a la Junta Electoral Central (JEC), que es «totalmente independiente», para que manifieste si existe, o no, incompatibilidad entre ambas responsabilidades. «He sido el primero en criticar incumplimientos muy flagrantes», de ahí que «soy el primer interesado en que quede todo muy claro» antes de entrar a formar parte de la Oficina de Asuntos Económicos y del G-20 del Gobierno de España.

En estos momentos, el conseller en la oposición tiene una dedicación parcial en la institución, y en el caso que la JEC lo autorice, pasará a percibir únicamente dietas por asistencia a plenos en la Plaça de la Biosfera.

A priori, Eduardo Robsy señala que en una «primera valoración anivel normativo, parece que es compatible» y que «a nivel práctico no parece haber ningún problema». No obstante, reconoce que la legislación relativa a incompatibilidades es «muy compleja». Por eso, solicita una aclaración y no accederá al nuevo cargo si no «tengo todas las garantías» sobre la viabilidad de su caso.