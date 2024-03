La Policía Local de Maó retiró el año pasado de la vía pública un total de 497 vehículos, entre coches y motos. De ellos hay 90 que fueron abandonados por sus propietarios. A esta cifra hay que añadir la retirada de 47 patinetes eléctricos y 40 bicicletas igualmente abandonadas en la calle.

El Ayuntamiento de Maó dispone de un nuevo depósito municipal de vehículos ubicado en la calle Grecia de Poima IV Fase. El espacio se ha acondicionado, con un presupuesto de 221.388 euros, para que puedan estacionarse hasta 65 vehículos. Además, dispone de una caseta que servirá de oficina para realizar los trámites de retirada.

Allí van a parar no solo los coches y motos abandonados. También es el destino de vehículos que no tienen placa de matrícula, carecen de seguro, no han pasado la ITV o sufren desperfectos mecánicos que impiden su funcionamiento. También pueden ser inmovilizados en el marco de una investigación policial.

Más presencia policial en Poima

El nuevo depósito de vehículos en el polígono ocupa una parcela de propiedad municipal. Su apertura permite liberar el espacio que hasta ahora se destinaba a esta función en el entorno del Cuartel de Santago, donde se construye la nueva residencia geriátrica y la futura Escuela de Adultos.

El alcalde, Héctor Pons, ha destacado que la apertura de este equipamiento en Poima IV Fase también dotará de más presencia policial en esta zona. También se ha felicitado por el hecho de contar con una ubicación definitiva que acaba con años de provisionalidad en este servicio.