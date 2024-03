Pese a no tratarse de una práctica habitual, lo cierto es que esta no es la primera donación considerable que se realiza a las instituciones públicas. Eso sí, lo más habitual suele ser que los donantes dejen en herencia bienes o inmuebles, no que hagan aportaciones económicas como la realizada recientemente. Ejemplo de ello sería la Casa de la Infancia de Maó, que también es competencia del departamento de Bienestar Social y que actualmente sirve como centro de acogida para menores. En su día, fue donada al Ayuntamiento de Maó con el propósito de servir al cuidado de menores. Otro ejemplo sería la tanca que emplean los usuarios de La Florida, donada en su día por una familia.