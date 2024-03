El uso de hotelería o alojamiento, gestionado por una empresa privada mediante una concesión y a cambio de invertir en la rehabilitación del patrimonio, no se contempla. La directora insular de Promoción Turística y Fondos Europeos, Begoña Mercadal, dejó claro este jueves que en esta nueva etapa de gestión no se prevé compatibilizar la realización de congresos con el alojamiento, «eso no se puede hacer, ni hay licencia ni está activo ni está previsto», aclaró taxativa.

Cabe recordar que en 2016 el Consell presentó un plan de usos del recinto que sí contemplaba esa posibilidad: un hotel gestionado por la iniciativa privada y la instalación de un centro de interpretación. Dicho plan preveía la transformación del edificio principal en forma de U del complejo del Llatzeret en un pequeño y exclusivo hotel en el corazón del puerto de Maó, para lo que se necesitaba una inversión de 3.661.488 euros.

El documento preveía esta ocupación destinada a turismo y hostelería y el plan director, redactado por la UTE Eco-Llatzeret en el anterior mandato, proponía compatibilizar la recuperación de su valor patrimonial con la actividad turística de alto nivel.

Para todo ello sería necesario convocar un concurso y el proceso sería largo y complejo, advirtió Mercadal, quien no obstante recalcó que su responsabilidad es únicamente la promoción del Llatzeret para el turismo MICE.

Para ello su área dispone de un presupuesto de 40.000 euros este año, para cubrir los meses de abril a diciembre. El Consell tampoco avanzó ayer ningún resultado de la auditoría que contrató a una empresa externa para examinar las actividades realizadas en el Llatzeret durante los últimos ocho años, en busca de posibles usos irregulares.