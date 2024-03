La proliferación de bares y hoteles contrasta con la ausencia de servicios y la insuficiencia de plazas para aparcar en los alrededores. Los residentes se quejan de que el «lujo» que suponía vivir en el centro se haya convertido con el tiempo en un problema. «Hoy es una zona inhabitable».

El envejecimiento de la población que aún reside en el casco antiguo ha comportado también el cierre de pequeños negocios tradicionales, que no han encontrado relevo generacional. «El cierre de la Impremta des Racó ha sido el punto de inflexión. Ya no tienes una panadería cerca, ni un pequeño local de comestibles y, en cambio, te encuentras múltiples tiendas para turistas. Nos estamos quedando sin servicios y, con ello, estamos perdiendo nuestra identidad. El centro de Ciutadella es solo un decorado».

Las molestias por ruidos tampoco ayudan. Aunque se controlan en parte desde que se limitaron las terrazas en los patios interiores, los vecinos que viven en las proximidades de determinados bares aún padecen las ruidosas concentraciones de clientes en el exterior, un problema que se ha agravado estos últimos años con el tardeo.

«Cuando empezó, era como si tuviera a toda esa gente en el comedor. Así que he tenido que cambiar la carpintería y poner doble vidrio en las ventanas», dice una residente, quien dice padecer por ello «más molestias en invierno que en verano, pues el tardeo se acaba en mayo». «Nuestra casa ha perdido valor desde que tenemos un bar al lado», comenta otra, quien confiesa irse al chalet cada fin de semana para no tener que sufrir tanto ajetreo.

A todo ello se une la falta de aparcamiento. Las plazas de zona verde restringidas durante gran parte del día al aparcamiento de los vehículos de los residentes en el casco antiguo «son insuficientes. Incluso ahora, en marzo, he llegado a tardar casi 20 minutos en poder aparcar». Y peor será, aventura, cuando se peatonalice la Plaça des Born. «Estamos todos de acuerdo en que se haga y me parece una idea fantástica pero, sin estacionamientos alternativos, ¿dónde dejamos el coche? He buscado un párking privado cerca, pero me piden 30.000 euros. Como si esto fuera Barcelona. Pura especulación».

Otro tanto sucede cuando quieren entrar o salir con su coche, sirviéndose de las más de 200 tarjetas amarillas que el Ayuntamiento entrega a los residentes. «A nosotros nos penalizan con horarios restrictivos y, en cambio, muchas mañanas vemos la Plaça Nova con cuatro o cinco camiones. No hay control. Se es demasiado permisivo».

«El centro de Ciutadella es un parque temático del que todos huyen», resume otra vecina. Pero, si es así, ¿por qué no se van también a vivir a otras zonas de la ciudad? Porque «somos la resistencia y, la verdad, no me da la gana que me echen de casa».