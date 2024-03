Los inspectores del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico ya han visitado la finca de Binixíquer. Han levantado acta sobre lo que han podido ver en la propiedad y ahora las pesquisas continúan con el cotejo de esta inspección presencial con el contenido de la documentación que al respecto les facilite el Ayuntamiento de Maó. De aquí obtendrán una conclusión sobre qué actuaciones están o no amparadas por la licencia de obra, y en función de esta abrirán, siempre que lo consideren oportuno, el correspondiente expediente sancionador, algo que todavía no se ha producido. En una respuesta ofrecida a la agrupación Ara Maó, el equipo de gobierno municipal ya reconoció que la pista de motocross no cuenta con el amparo de una licencia.