Los alojamientos turísticos que anticipan su apertura para ajustarse a la Semana Santa prematura confirman ocupaciones del 45 al 90 o 100 por cien de las plazas disponibles. Unos datos que valoran de forma positiva, aunque no esconden que podrían ser mejores si la conectividad aérea no fuera tan escasa. Y es que, recuerdan, parte de las plazas vendidas para la próxima semana corresponden al turismo senior del Imserso.

El calendario vacacional se adelanta unas semanas, lo que obliga a los empresarios turísticos a sopesar los pros y contras de abrir tan pronto sus establecimientos. Donde lo tienen más claro es en la Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas Vacacionales de Menorca (Viturme), donde su presidente, Javier Pons, avanza que «no hay muchos alojamientos abiertos en Semana Santa, porque cae demasiado pronto» y no compensa empezar y esperar luego varios meses hasta que se reactive la demanda a las puertas del verano.

«En realidad, las reservas van lentas para esta temporada», algo que tampoco anima a avanzar la apertura de las villas. «Habría que venderlo muy barato y los números no salen, si en julio o agosto se pagan 1.500 o 2.000 euros por una semana, ahora apenas serían 200 o 300 euros, casi no da para gastos».

El criterio de la rentabilidad y el bajón de la demanda que se prevé después de Semana Santa condiciona a la hora de tomar la decisión. «Solemos estar en marcha el 1 de abril y este año lo adelantamos una semana, aunque luego bajará un poco», dice Germán Muñoz, del Agroturismo Llucasaldent Gran. Pero vale la pena y «tendremos una ocupación del 60 por ciento, será bueno lo que hagamos».

Hoteles de interior

En otro sector, el del hotel de interior, hay pronósticos dispares según el tipo de establecimiento. Hay ocupaciones de hasta el 100 por cien, por ejemplo, en el Hotel M27 de Es Mercadal, donde su gerente, Vicent García, valora el dato y avanza «las buenas ventas anticipadas para el verano, mejor que el año pasado».

Alfons Hotel de Ciutadella retoma este viernes la actividad y lo hace con una reserva de camas de alrededor del 50 por ciento, que su propietario, Joan López, confía que se incrementen «los próximos días con reservas de última hora».

También en ponent y situado en el casco urbano, en el Hotel Seth Port Ciutadella, según su directora, Jero Allès, estos días «tendremos una ocupación bastante buena, del 70 o 75 por ciento», pero podría ser mayor, porque «hay muchas reservas de última hora». Un dato «más o menos como el del año pasado», teniendo en cuenta que «abril es un mes que el hotel se vende muy bien».

Con todo, Allès entiende que «muchos hoteles no se decidan a abrir, porque luego los gastos estructurales son difíciles de cubrir hasta el verano».

Hoteles de costa

En el grupo Artiem, tanto el Hotel Capri (hotel urbano) que está operativo todo el año en Maó, como el Carlos de Es Castell y el Audax de Cala Galdana, prevén vender alrededor del 45 por ciento de sus plazas, dato «algo bajo» que su director de ventas y operaciones, Willy Díaz, atribuye a la «falta de vuelos». Sin embargo, incluso así, «es muy positivo que se hayan animado más hoteles antes de abril, porque obliga a ser más competitivos y a ofrecer más calidad».

En la urbanización de Ferreries, la subdirectora del Meliá Cala Galdana, Eblex Estenaga, prevé arrendar la mitad de sus plazas y podría ser más de no ser por la «falta de aviones». Por otro lado, en la costa de Sant Lluís, el director del Hotel Sur Menorca, Joaquín Arimón, eleva la cifra entre el 90 y el 100 por cien, a pesar de ser «un año peculiar» y de que la Semana Santa temprana «perjudique».

En otros alojamientos, como el Royal Son Bou, no suelen abrir por Semana Santa y menos este año. Para Bartomeu Janer no es viable, «queda demasiado lejos hasta el verano», «aunque intentamos adelantarnos un poco cada año, ya empezamos en abril». No obstante, «es más interesante alargar la temporada en octubre», ya que, para el turismo familiar, es mejor con las «vacaciones escolares de finales de octubre en Inglaterra y Alemania».