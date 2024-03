Lograr que en temporada media las aerolíneas apuesten también por Menorca es el principal caballo de batalla para la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome). Así lo apunta la gerente de la entidad, Azucena Jiménez, quien valora la ocupación hotelera de esta Semana Santa como «pobre», con 39 establecimientos abiertos, y señala a las compañías aéreas por ello.

«Esta Semana Santa hay una ocupación pobre, porque no tenemos conectividad», culpabiliza Jiménez, quien valora el esfuerzo de muchos establecimientos por alargar la temporada abriendo antes. «Hay hoteles que se han animado a una apertura temprana», unos porque acogen turismo del Imserso desde febrero o marzo, y otros para atender la demanda en Semana Santa. Pero «desde la asociación percibimos incluso que hay reservas que no se completan, porque los clientes no tienen vuelos» y, si los hay, son muy caros.

Ahora, los alojamientos han dado el paso para borrar el eterno bucle de que no abren hoteles porque no hay vuelos, y que no hay vuelos porque no abren los hoteles. Pero, ahora, «el problema es la conectividad» y «es ahí donde tenemos que concentrar nuestro trabajo». Labor, por otro lado, que es «a largo plazo, no para el año que viene, o el siguiente», es más difícil que eso, asegura.

A la baja

Entre el 22 de marzo y el 1 de abril, el Aeropuerto de Menorca operará 604 vuelos, la gran mayoría, 550, nacionales, mientras que los 54 restantes serán conexiones con aeródromos internacionales. Esto supone que, esta Semana Santa, habrá una operatividad menor en un 25 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

A nivel autonómico, los aeropuertos de Balears operarán un total de 7.138 vuelos entre el 22 de marzo y el 1 de abril. Representa un descenso del 43 por ciento respecto a la Semana Santa de 2023, cuando se registraron 10.228 vuelos.

Según los datos facilitados por Aena, el Aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, operará los próximos días un total de 5.349 vuelos, 2.275 nacionales y 3.074, internacionales. Estas cifras representan un 27 por ciento menos de operaciones.

Por último, el aeropuerto de Eivissa gestionará 1.185 vuelos, cifra que se reduce un 43 por ciento con relación a la Semana Santa del pasado curso. Del total de operaciones, 878 serán nacionales y 307, internacionales.