La anunciada moción de censura en Ciutadella vuelve a enfriarse. Las dudas sobre la conveniencia de dar ahora el paso y la proximidad del verano y de las fiestas de Sant Joan aumentan la cautela del PSM que, con la pelota en su tejado, opta, pacientemente, por dejar pasar el tiempo a la espera de un mejor momento para recuperar el gobierno municipal.

Los cambios surgidos en el PSOE, con el relevo al frente del grupo tras la renuncia de Carol Cerdà, han frenado a los nacionalistas, que prefieren aparcar de momento la «legitimidad» de la moción de censura, que invocaban en un comunicado público remitido a los medios el pasado 15 de febrero, y no secundar de inmediato la firme apuesta socialista a favor de un vuelco político en Dalt la Sala.

Así, el llamamiento público que los socialistas realizaron a finales de febrero a PSM y Ciutadella Endavant, tras su asamblea interna, ha quedado por ahora en una situación de impasse, a la espera de clarificar todos los detalles de un eventual gobierno en común. Ni siquiera la doble dimisión de los concejales que se mostraban reacios a impulsar la moción de censura, Carol Cerdà y Pedro Capó, y la recomposición del grupo socialista en torno a Sandra Moll ha convencido por ahora a sus socios.

No obstante, el objetivo no ha cambiado y a principios de abril, cuando se incorporen al Ayuntamiento los nuevos concejales Bernat Casasnovas y Esther Mascaró, la izquierda estará en disposición de hacer valer su mayoría de once ediles entre los 21 que conforman la corporación.

Solo el hecho de no saber con seguridad si los dos concejales dimisionarios del PSOE estarían presentes en el pleno impidió que este jueves la izquierda volviera a presentar mociones conjuntas, tras medio año planteando iniciativas en bloque en todos los plenos municipales.

Nueva renuncia

Sí ha trascendido que la edil Estefanía Moll, del PSM, también renunciará próximamente a su condición de concejal. Será la quinta baja en el seno de la corporación municipal, tras las protagonizadas por Carol Cerdà, Pedro Capó, Marc Marquès (PP) y Sebastià Servera (Ciutadella Endavant).

Precisamente, Sebastià Servera, quien concurrió en las elecciones como número uno de la candidatura de Ciutadella Endavant a la alcaldía, formalizó la semana pasada su baja de la agrupación de electores a la que ahora representa la edil Carla Gener.

Discrepancias al margen, a las dos semanas de tomar posesión Servera ya renunció a seguir como concejal y ahora, ocho meses después, ha abandonado el grupo de WhatsApp y ha dejado de ser simpatizante de la agrupación por motivos personales.