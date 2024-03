La Entesa de Ferreries ha presentado un recurso de reposición contra el decreto del alcalde «por adjudicar a dedo» las obras del paseo de Cala Galdana, sin proceso de contratación por falta de tiempo.

La oposición municipal estima que la tramitación de emergencia vulnera la libre participación en una obra pública. Subraya que han pasado más de cuatro meses desde los destrozos que causó el temporal, por lo que critica la falta de diligencia del equipo de gobierno.

La de emergencia, señala la Entesa, habría estado justificada pocos días después del temporal para redactar el proyecto y contratar las obras. No se puede invocar la ley que regula este tipo tramitación cuatro meses después si además se ha seguido la ordinaria para redactar y tramitar el proyecto, y habiendo esperado a la aprobación definitiva del presupuesto municipal.

Entiende la formación de izquierdas que cuando el PP ha visto que no llegaba a tiempo para culminar el proceso y la ejecución de las obras «es cuando dicen que hay una emergencia y lo hacen a dedo». La Entesa explica en un comunicado que para no perjudicar a usuarios y empresarios de Cala Galdana no pedirá que se paren las obras mientras se resuelve el recurso.