El Consorcio de Suelo Rústico ha confirmado al GOB la apertura de un expediente a un alojamiento rural del sur de Ciutadella por haber aprovechado una reforma reciente para añadir a su oferta de alojamiento 13 piscinas sin licencia, además de un nuevo aparcamiento de 1.400 euros y la apertura de un vial.

Hace cerca de un año el GOB puso en conocimiento del Consorcio la existencia de unas obras con un importante movimiento de tierras en un establecimiento de turismo rural del sur de Ciutadella, cuyo nombre no ha hecho público. Según explica el grupo ecologista, la inspección ha confirmado ahora que se trata de actuaciones sin el correspondiente título habilitante y, en consecuencia, se ha abierto un expediente por la infracción.

El GOB ha dado a conocer los hechos en un comunicado público y concluye que «la protección institucional a los infractores está provocando que se repitan casos como éste en Menorca». Recuerdan el precedente del agroturismo de Torre Vella, en Alaior, cuyas piscinas construidas de forma irregular siguen operativas tres años después de la resolución sancionadora.

Sin acceso al expediente de Torre Vella

Sobre el caso de Torre Vella, el grupo ecologista critica que el Ayuntamiento de Alaior no haya decidido todavía si son o no legalizables y no se deja consultar al GOB ni el expediente urbanístico municipal ni el expediente ambiental, que instruye el Consell Insular. El grupo ecologista ha puesto el caso en manos de abogados especializados.

Para el GOB, «estas actitudes institucionales, claramente protectoras de quien comete infracciones, animan a que se repitan incidentes similares en Menorca; si la respuesta institucional hubiera sido más contundente desde el primer caso detectado, sería más difícil que se repiteran casos como los que hoy se vuelven a denunciar».