Los Fondos Europeos Next Generation, el particular Plan Marshall de Bruselas que iba a reorientar estratégicamente la economía de Menorca a partir de proyectos «emblemáticos», han inyectado ya 40 millones de euros a empresas e instituciones de la Isla, pero no han tenido por ahora el carácter tan transformador que se les presuponía.

Ninguna de las cuatro grandes iniciativas empresariales orientadas a la movilidad eléctrica, la reconversión del campo y la innovación han recibido el respaldo que se esperaba. Las expectativas expuestas hace tres años en el Foro Menorca Illa del Rei en el que se presentaron los proyectos en cuestión se han visto frustradas. El Menorca Smart Green Island, que impulsaban Seat y Endesa para convertir a la Isla en el referente de movilidad eléctrica de todo el Mediterráneo, no ha llegado a ver la luz. El proyecto piloto planteaba invertir 2.000 millones en seis años para conseguir pasar a la impulsión eléctrica todo el parque móvil de la Isla, incluso reduciendo el número de vehículos desde los más de 80.000 actuales a 65.000. Pero nada se ha hecho porque, según explican desde la propia compañía eléctrica, «no ha salido ninguna convocatoria específica para este tipo de proyectos estratégicos y transversales a los que pudiera acogerse y, en consecuencia, no hemos podido presentarlo». Otros proyectos Tampoco ha salido adelante el proyecto de la empresa Cathedral Capital para levantar en Menorca una planta de transformación del suero de la leche (serigot) para su exportación a fábricas de alimentación infantil. La iniciativa, que apostaba por el medio ambiente y la economía circular, contemplaba la construcción de una planta de biogás que cubriera a partir de esta fuente renovable las necesidades de energía térmica de la fábrica y funcionara con los purines de las fincas. Su promotor, Joan Armengol, argüía que solo el 10 por ciento de la leche se aprovecha y que este sistema le daría valor a productos del campo que ahora se desprecian, complementando así la renta agraria de los ganaderos. Pero el proyecto no ha hallado amparo en los fondos europeos, como tampoco lo han hecho el clúster de innovación en agricultura, turismo y nuevas tecnologías, o la propuesta de Menorca Millennials y Decelera de convertir a la Isla en una gran plataforma para las startups. «Creíamos que la filosofía del reparto del dinero sería más directa y estratégica y no tan técnica», asume el exconseller de Fondos Europeos del Govern, el menorquín Miquel Company. «Las convocatorias están muy definidas y los promotores deben encajar bien sus proyectos para ajustarse a ellas, y puede que eso sea lo que ha fallado», comenta. Pero Company se niega a plantear que los Next Generation hayan sido un fracaso para la Isla, sino más bien al contrario. Desde su despacho de la consultora Far Hub, que creó tras cerrar su etapa política en el Consell y el Govern, ayuda a empresarios de las islas a encauzar y tramitar sus propuestas para que reciban el respaldo económico de Europa. 40 millones a Menorca De hecho, la actual Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, que gestiona estos fondos, cifra en unos 40 millones el valor de la financiación que ya se ha destinado a Menorca. La cantidad incluye contratos, subvenciones directas y transferencias con el Consell y los ayuntamientos para promover proyectos de reconversión turística, depuración o de movilidad sostenible. Por esta vía se financian, por ejemplo, proyectos sociales de interés público como la nueva residencia y centro de día del antiguo cuartel Duque de Crillón de Es Castell, o el primer geriátrico de la historia que se está construyendo en Es Migjorn Gran. Asimismo, la Administración General del Estado ha concedido otros 16 millones de fondos europeos a Menorca, a los que hay que añadir aquellos que no suponen una inversión territorializada, como el kit digital que se proporciona a las pequeñas nuevas empresas. Asesoramiento a las empresas La directora general de Fondos Europeos del Govern, Bárbara Barceló, firmó la semana pasada un convenio con Pime Menorca que garantiza el apoyo necesario al tejido empresarial de la Isla para que pueda acceder a los fondos europeos. El acuerdo incluye la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento en las instalaciones de la patronal, el refuerzo del papel de Pime como interlocutor ante la comunidad autónoma y el aumento de la difusión de las ayudas y subvenciones para que puedan ser conocidas por los empresarios menorquines y, con ello, sacar la mayor tajada posible de cada convocatoria. El apunte Ya se han repartido 48 millones de euros entre 3.113 empresas de todas las Islas Hasta ahora, la comunidad autónoma ha concedido ayudas a 3.113 empresas de las Islas, a las que ha repartido un total de 48 millones de euros. Desde la puesta en marcha de los fondos Next Generation y hasta la semana pasada, se han formalizado 326 convocatorias públicas de subvenciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya sea en licitaciones de carácter estatal, insular o autonómico. De estas, hay actualmente 32 convocatorias de ayudas abiertas: 14 autonómicas, 15 de ámbito estatal y tres insulares. Las 14 convocatorias vigentes de ámbito autonómico cuentan con una dotación total de 14 millones de euros. Actualmente hay convocatorias en plazo para la presentación de proyectos que expiran en diversos días de abril, mayo, julio, septiembre y diciembre.