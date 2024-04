Més per Menorca reclama que Menorca albergue un Centro de Investigación en Arqueología, Paisaje y Patrimonio Cultural Insular del Mediterráneo. Así lo propuso ayer la diputada ecosoberanista, Joana Gomila en el Parlament, pidiendo que el Govern firme un convenio con el IME y destine 30.000 euros para que se redacte el proyecto de este centro. La proposición no de ley que no salió adelante ya por el voto en contra del PP.

Gomila recuerda que vinculado a la candidatura de Patrimonio Mundial, el Consell aprobó en 2021 el Plan de Gestión de la Menorca Talayótica que, entre muchas otras medidas, prevé la Creación del Centro de Investigación en Arqueología, Paisaje y Patrimonio Cultural Insular del Mediterráneo. Para Més «ahora que Menorca Talayótica ya es Patrimonio Mundial y todas las autoridades públicas han expresado su satisfacción por este reconocimiento, hay que ponerse manos a la obra para hacer realidad el Centro de Investigación en Arqueología de Menorca». La diputada menorquinista defiende que «el Centro de Investigación en Arqueología debe ser un impulso para avanzar en la necesaria diversificación económica de Menorca, ya que, además de generar conocimiento, la investigación científica es una actividad que tiene un impacto económico muy importante». Joana Gomila reprocha que «el PP dedique todos los esfuerzos posibles en el momento de hacerse la foto el día de la proclamación, pero que a la hora de trabajar y aportar financiación no esté presente».