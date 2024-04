Después de que la alcaldesa de Es Migjorn, Antònia Camps, pidiera al Estado que regenere de forma artificial las playas del municipio, después de que las tormentas del pasado invierno las dejaran sin arena, el diputado socialista en el Congreso, Pepe Mercadal, ha instado al pequeño consistorio del sur de la Isla a solicitar a la Demarcación de Costas un estudio de dinámica del litoral, una condición necesaria para plantear dicha actuación. «Cada playa es distinta y antes de hacer nada es necesario estudiar cuál es su comportamiento», señala Mercadal.

Sin embargo, desde el PSOE recuerdan que en la playa de Sant Adeodato ya se realizó una regeneración artificial en los años noventa, que fue «muy costosa», y que no dio buenos resultados. Los socialistas también señalan que hoy en día la normativa para llevar a cabo este tipo de iniciativas es mucho más estricta, y que estas actuaciones pueden ser muy agresivas para el fondo marino y además tienen «un impacto medioambiental evidente», por lo que solo se aconsejan en casos muy concretos.

En este sentido, desde el PSOE afirman que a causa del tipo de playas de Balears, estas intervenciones no suelen ser viables. También apuntan que las playas de Cataluña y Valencia en la cuales se ha intervenido en los últimos años son arenales estables, un tipo de playa que cuando pierde la arena suele tardar mucho en recuperarla, por lo que se ha optado por actuar ante la falta de expectativas de que se recuperan por sí solas. En cambio, en el caso de las playas de Es Migjorn, los socialistas explican que son de carácter cíclico, por lo que es de esperar que se recuperen cuando el tiempo lo permita. Por todo ello, Mercadal considera que «el equipo de gobierno de Es Migjorn se equivoca cuando compara las playas de Menorca con las de Cataluña, porque no son equiparables y no se puede reclamar el mismo trato, puesto que sería contraproducente para los arenales del municipio».

Petición enviada

Por su parte, el Ayuntamiento de Es Migjorn remitió este miércoles la petición formal a Costas para pedir la regeneración de sus playas de manera urgente. Desde el Consistorio, manifiestan su preocupación por los efectos negativos que la falta de arena puede tener para el normal desarrollo de la temporada turística, así como para la imagen turística de Sant Tomàs. «Su estado actual es tan grave, que son necesarias actuaciones de urgencia», remarcan.