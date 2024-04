El Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) ha abandonado el Recinte Firal de Maó, cuya gestión queda ahora en un ínterin sin precedentes, ya que durante años había corrido a cargo de este ente dependiente de la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía del Govern. Las instalaciones han sido vaciadas del material, incluidos por ejemplo el mobiliario y los proyectores, y este miércoles el administrativo del IDI en Menorca, Juan Francisco López Ravanals, hasta ahora también responsable del recinto, se terminaba de instalar en una oficina del Centre BIT en Alaior, donde trabajará a partir de ahora.

La directora gerente del IDI, Silvia Delgado, confirmó este miércoles que el instituto no se encargará más de la gestión directa del espacio. La principal razón que alega es que desde la entidad «entendíamos que estábamos en una situación un poco anómala, no estaba claro que teníamos una encomienda para gestionarlo y no acabamos de encontrar la fórmula para esa encomienda de gestión, como no se termina de definir, salimos, pero seguiremos al servicio de los propietarios».

La titularidad del Recinte Firal de Maó se reparte entre la junta de compensación del polígono industrial, I y II fase, de la que forma parte el Ayuntamiento de Maó, y la Asociación Española de Fabricantes de Bisutería (Sebime), que tiene sus oficinas en la parte superior del edificio. Lo habitual era que las partes que ostentan la propiedad cedieran el recinto al IDI mediante la firma de un convenio, que este año no se ha formalizado.

Para el alcalde de Maó, Héctor Pons, las explicaciones de la gerente del Institut suenan a pretexto. «Las cosas no se hacen de esta manera, la fórmula es la misma que la de los últimos años, ha habido acuerdos con todos los gobiernos y de todos los colores políticos», declaró este miércoles al ser preguntado por esta salida del IDI del Recinte Firal, «se querían ir y han buscado una excusa», añadió, molesto por la decisión que ha tomado el Govern.

Para el alcalde «es una irresponsabilidad que abandone su responsabilidad» después de años de gestionar este espacio de referencia para Maó y toda la zona de Llevant como equipamiento para muestras, congresos y también formación. «Ni la junta de compensación, ni el Ayuntamiento de Maó ni Sebime se lo merecen», añadió Pons, al tiempo que no cerró aún de manera definitiva la puerta a que esta situación se corrija, «estamos por cerrar el acuerdo y seguir trabajando juntos».

La marcha del IDI del recinto –a principios de mes devolvió las llaves a la propiedad–, ha estado precedida de una serie de dificultades para celebrar las últimas muestras, como la IV Fira de la Ciència que tuvo lugar a finales de marzo. Algunos de los eventos han requerido la autorización expresa del Ayuntamiento para poder desarrollarse.

Además, la página web del recinto, espaimenorca, donde se podía acceder a la programación ferial y hacer reservas de salas estaba este miércoles inactiva.

Colaboración institucional

El Ayuntamiento de Maó ha solicitado el apoyo del Consell para reconducir este momento de incertidumbre del principal espacio ferial de la ciudad, sin gestión y cerrado. El alcalde Héctor Pons señaló que ha solicitado la colaboración del presidente Adolfo Vilafranca «y me consta que lo está haciendo», para que intervenga y se pueda retomar la negociación con el IDI para renovar el convenio de cesión.