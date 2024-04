El vicepresidente de Sa Cooperativa del Camp, David Pons Fedelich, ejercerá de presidente en funciones las próximas semanas, para cubrir el hueco que dejó, el pasado 2 de abril, la dimisión del hasta entonces presidente, Bartomeu Pons.

Esta situación se mantendrá hasta que se celebre la asamblea general ordinaria de la cooperativa. Debe realizarse antes del 30 de junio, por lo que David Pons puede desempeñar las funciones de presidente durante dos meses y medio. Luego, valorará si optar, o no, a la presidencia en el proceso electoral que se abrirá.

«A día de hoy, no tengo idea de presentarme», señalaba este jueves David Pons a «Es Diari». Sin embargo, tampoco es algo que descarte del todo, «lo veremos internamente en la cooperativa, con los socios, y elegiremos a la persona más adecuada».

«Es un cargo no remunerado y como vicepresidente ya requiere mucho tiempo. Imagino que mucho más si eres el presidente», apuntaba Pons, quien recuerda que «todos tenemos nuestros negocios y hay que disponer de tiempo» para acceder a estos cargos.

La Payesa

En cuanto a la dimisión de Bartomeu Pons, David Pons aseguró que no existe mal ambiente ni hay discrepancias en el seno de Sa Cooperativa y cree que «él ya llevaba años en el cargo y seguramente ya tenía ganas de dejarlo». Aún así, admite que el detonante último fue la no compra de la fábrica de La Payesa. «Debió ser frustrante» para Bartomeu Pons no poder ejecutar la operación, «pero era una negociación complicada, hacía falta tiempo, buscar inversores, porque no estábamos preparados». Y es que, sin entrar a detallar cantidades, sí admite David Pons que se trataba de una inversión «costosa, una cantidad importante, era muy arriesgado para la cooperativa y la decisión de la junta fue decantarse por no perjudicar» a la entidad. «Nos habría gustado poder comprar La Payesa, para ayudar al campo y remar todos juntos, pero era muy complejo y necesitaba tiempo», el que se agotó cuando se interesó por la compra quien finalmente adquiriría la industria, el empresario Sebastià Triay Fayas.