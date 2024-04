El Ayuntamiento de Maó, hasta ahora principal interlocutor con el Institut d’Innovació Empresarial (IDI) y cuyo alcalde, Héctor Pons, ha autorizado como presidente de la junta de compensación de Poima los últimos eventos en el Recinte Firal, quedó excluido de la reunión celebrada el pasado lunes para desbloquear la gestión de este espacio. El Govern emitía una nota el martes informando de la creación de una comisión de seguimiento para regularizar la propiedad del recinto ferial, sin mencionar en ningún momento al Consistorio.

Héctor Pons mostró su sorpresa y disgusto cuando este diario le requirió este miércoles una valoración del acuerdo alcanzado entre la Conselleria de Empresa, el IDI, Poima y Sebime, «la reunión se celebró a espaldas del Ayuntamiento», afirmó, «creo que no son maneras». Precisamente fue el alcalde de Maó quien se dirigió al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, para solicitar su colaboración y evitar que el IDI deje la gestión del Recinte Firal, el único espacio de estas características del que dispone la ciudad.

Sin embargo, no fue invitado al encuentro en el que se reunieron el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sánez de San Pedro, junto con la gerente del IDI, Silvia Delgado; el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca; el presidente de los fabricantes de bisutería (Sebime), José Moreno; y el presidente de los empresarios de Poima I y II fase, Lluís Camps. El alcalde aboga por «trabajar con Sebime y Poima, respetar los tiempos», y recuerda que «los que decidieron no firmar el convenio para renovar la cesión fueron ellos», no el Ayuntamiento de Maó.