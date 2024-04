Los partidos de izquierda han hecho valer su mayoría en el pleno del Ayuntamiento de Ciutadella, para requerir al Consell que incluya el Plan Estratégico Municipal de Equipaciones Deportivas, elaborado la última legislatura, en el Plan Insular de Instalaciones Deportivas. Y es que la institución insular ha priorizado construir una pista de atletismo, por 6 millones de euros, antes que otro polideportivo, más urgente, para la oposición.

El jueves, el grupo municipal del PSOE sacó adelante, con los votos de PSM y Ciutadella Endavant, la moción para instar al Consell a incluir el plan municipal en su planificación insular. Eso es, teniendo en cuenta el estudio «puramente técnico» y «no político», del anterior Consistorio, que hace radiografía las necesidades de Ciutadella en materia de recintos deportivos. «La moción no es para ir en contra de lo que hace el Partido Popular; lo que pedimos es que estas necesidades queden reflejadas en un plan insular, en el cual no están y queda muy lejos» de las necesidades más acuciantes, señaló la portavoz socialista, Sandra Moll.

El concejal de Deportes, Nico Blanco, reconoció que el plan municipal «está muy bien» por el diagnóstico de la situación y las necesidades existentes, pero «falla sobre todo en dónde y cómo los coloca». Se refirió a las «pistas de pádel en el actual aparcamiento», que «no cumplirían la normativa internacional y no podríamos hacer competiciones»; o los equipamientos que se ubican en «la cantera al lado de Son Marçal». Así, defendió que «la intención del Consell es dar el máximo apoyo al deporte, y se demuestra con una pista de atletismo donde podremos disfrutar de competiciones a todos los niveles», a diferencia de la planteada en el plan local, que no podría sería homologable.

La pista de atletismo, que Consell y Ayuntamiento anunciaron semanas atrás «no está marcada como una prioridad», insistió Moll, quien señaló que «evidentemente no nos opondremos si el Consell destina 6 millones», pero si había ese dinero «habría estado bien» consultar el plan municipal y ver las prioridades de Ciutadella. Sandra Moll admitió no entender cómo un plan de equipamientos deportivos municipal puede tener «el doble de páginas» que uno de alcance insular.

Pedirá al Govern que la Isla sea zona tensionada para abaratar el alquiler

Con once votos a favor (PSOE, PSM y Ciutadella Endavant) y nueve en contra (PP) —Maite de Medrano (Vox) no asistió al pleno—, se aprobó la moción presentada por el PSM, para reclamar al Govern que declare a Menorca zona tensionada. Maria Jesús Bagur (PSM) defendió la necesidad de «limitar los precios del alquiler desde las administraciones». Algo que se puede lograr aprovechando la ley estatal de la vivienda, ya que haría que «no se pudieran subir los precios» más allá de lo previsto y los grandes tenedores no podrían aplicar alquileres por encima del índice de referencia.

En el equipo de gobierno, Joan Benejam aseguró apoyar que la vivienda esté al alcance de todos, pero descartó políticas «intervencionistas». Así, indicó que «se ha comprobado que estas medidas no funcionan» y que, al contrario, generan «solo bajadas mínimas del 5 por ciento en viviendas caras y provoca un aumento significativo a las viviendas más baratas».