El aumento poblacional hará que, previsiblemente en las próximas elecciones municipales, Menorca gane más concejales. En la actualidad, entre los ocho municipios de la Isla suman un total de 114 regidores, siendo Maó y Ciutadella lo que más concentran, 21 ediles en cada corporación. El reparto de concejales se hace en función de la población, siempre en números impares que eviten los empates, y van de los 3 ediles en los municipios con menos de 100 habitantes a los 57 que hay en Madrid.

Dos municipios de Menorca aumentarán sus respectivas corporaciones a partir de 2027, en caso de que mantengan o incrementen la población actual. Se trata de Ferreries, que sumará dos ediles y Alaior, que incorporará otros cuatro.

Ferreries, según los datos del padrón municipal de 2023 ha pasado de los 5.000 habitantes, que es el umbral que marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para tener 13 concejales. Actualmente, Ferreries tiene 11 concejales, de los cuales, a tenor de los resultados de las elecciones del mayo del año pasado, seis son del PP, tres de la Entesa y dos del PSOE.

Alaior, según los últimos datos publicados por el INE referidos a 2023 tiene 9.748 residentes, pero hace unos días el Ayuntamiento comunicó que el padrón ya ha alcanzado los 10.000 habitantes, por lo que en la próxima actualización ya pasará la barrera que le concede 17 concejales. Son cuatro más que los 13 actuales, que están repartidos entre el PP (7), PSOE (3) y Avançam Alaior (3).

Los alcaldes podrán cobrar más

La ley también establece unos límites en los sueldos de los alcaldes en función de la población, que se van actualizando cada año. Ello supone que los primeros ediles de Alaior y Ferreries, con este aumento poblacional, también podrán cobrar más a partir de 2027. En 2023 el límite legal para los alcaldes de poblaciones con entre 1.000 y 5.000 habitantes (como Ferreries) era de 46.464,02 euros brutos anuales, aunque el salario del primer edil de Ferreries se fijó en 42.000 euros. Si hubiera tenido más de 5.000 habitantes, como previsiblemente pasará en 2027, se podría haber fijado un sueldo de 52.272,61 euros anuales. De hecho, el año pasado el alcalde de Alaior se fijó este salario máximo, y en el caso de que el municipio hubiera pasado de 10.000 habitantes (como pasará dentro de tres años), el salario podría haber sido de 58.080 euros al año.

¿Y el resto de municipios?

Con la previsible incorporación de estos seis concejales, Menorca tendrá en total 120 regidores, a partir de mayo de 2027. Y posiblemente, teniendo en cuenta el número de habitantes de cada municipio y los umbrales que fija la ley, no da margen a muchos cambios a corto plazo, a no ser que algún municipio reduzca su población y pierda concejales. Un extremo que no sería la primera vez que pasa, ya que Es Mercadal en 2019 pasó de 13 a 11 concejales, aunque cuatro años después los recuperó. Actualmente, tiene una población cercana a los 6.000 habitantes, por lo que parece que tiene asegurados los 13 concejales, y le queda muy lejos optar a los 17 que concede un censo con 10.000 residentes. En una situación similar está Es Castell y Sant Lluís, ambos con 13 ediles, y con una población de 7.600 y 7.000 habitantes, respectivamente.

El municipio con menos regidores de Menorca es Es Migjorn, con 9 ediles y una población de poco más de 1.500 residentes. Para subir a los 11 regidores tendría que pasar de los 2.000 habitantes, algo que se presume difícil a corto plazo, ya que implicará que su población aumentara un 33 por ciento.

Ciutadella y Maó

Los dos mayores municipios de Menorca tienen 21 concejales por corporación, una cifra que se consigue a partir de los 20.000 habitantes, y que ambas ciudades hace ya tiempo que la han superado. Actualmente, Maó roza los 30.000 residentes, por los casi 31.500 de Ciutadella. Para aumentar a 25 regidores tendrían que tener más de 50.000 censados.