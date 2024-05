Xisco Cardona, diputado balear no adscrito tras darse de baja de Vox, ha declarado que «la idea de lengua balear no existe, ni tiene base científica», por lo que no comparte las iniciativas de Vox en el Parlament para que se reconozca esta denominación en lugar de la de catalán.

Cardona cita a intelectuales que han defendido la unidad lingüística: Cela, Alexandre, Dámaso Alonso o Lázaro Carreter. Entiende que la lengua original es el occitano, «que después se denominó catalán, como podría haberse elegido cualquier otro genérico». Noticias relacionadas El Govern rehúye la polémica y dice que la Universitat es la autoridad lingüística Más noticias relacionadas El diputado menorquín se muestra defensor de las modalidades insulares «y que en los colegios se utilice todas las formas menorquinas del habla para que no se pierdan». Declara que «yo no me siento catalán sino menorquín y lo que hablo es este dialecto». También reclama que «en los centros de las Islas se cumplan las resoluciones y el 25 por ciento de las clases sean en castellano». Sobre que la Casa Real haya concedido el título de «Real» a la Academi de sa Llengo Baléà, considera que «no desmerece a otras instituciones que también lo tienen». Cita, por ejemplo, a varios equipos de fútbol, como el Real Mallorca. Está convencido de que los motivos de la resolución de la Casa Real no son lingüísticos, ni filológicos, ni con intención de influir en un debate político. Valora que la Zarzuela «se rige por otros criterios, por sus propios protocolos».