Marc Marqués Llufriu, efímero concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ciutadella, ha quedado indemne de la denuncia que interpuso contra él la Policía Local el pasado 23 de junio, en plenas fiestas de Sant Joan, por haberse encarado con los agentes que formaban el filtro de acceso a la Plaça des Born, en un momento en que tuvieron que cerrarlo por aforo completo.

El instructor del expediente sancionador que fue elevado a la Delegación del Gobierno, a través de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Menorca siguiendo el trámite correspondiente, ha acabado dando la razón al entonces regidor, quien siempre negó haber sido irrespetuoso con los policías o haberse mostrado agresivo con ellos. Marqués Llufriu se vio obligado a renunciar al acta de concejal después de que trascendiera la noticia, forzado por su propio partido en Ciutadella, debido a la denuncia por su actitud y para no perjudicar la imagen de la formación que acababa de hacerse cargo del gobierno municipal.

Entiende la Delegación del Gobierno que Marqués está exento de responsabilidad, pues sus actos (aquella tarde de la víspera de Sant Joan) «no transgreden o atentan públicamente contra el derecho de las personas a recibir un trato digno y adecuado». Al llegar a esta conclusión, el instructor ha optado por el archivo de la denuncia en base a las numerosas alegaciones que había presentado el abogado catalán del exconcejal, Alberto Venegas, cuando recibió la sanción que ascendía a 100 euros.

La multa le fue notificada al exregidor «por falta de respeto a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, constituyendo actos humillantes, despectivos u ofensivos, no solo para el agente sino para la institución que representa».

Según el inicio el expediente sancionador, sobre las 18.15 horas del día 23, en pleno Caragol des Born, los agentes cerraron el filtro de acceso en la calle 9 de juliol. Cuando intentaban contener a la gran cantidad de gente, el exregidor se identificó como tal, «menospreció la labor de los policías y vigilantes de seguridad gritando fuera, fuera, e incitando a que la multitud fuera más hostil diciendo que lo que estaban haciendo era vergonzoso, y que ellos no eran nadie para no dejarle pasar tanto a él como al resto de personas que querían entrar a la plaza». El expediente añade que debido a la presión humana se decidió abrir el filtro para la seguridad de los presentes.

Marc Marqués declaró días después que había actuado defendiendo los derechos de los ciutadellencs, que era cierto que les pidió explicaciones pero no mostró actitud agresiva ni malas formas, aunque finalmente se disculpaba ante los agentes, «yo no tenía nada contra ellos y respeto su trabajo», declaró entonces a este diario.

Una vez conocida la resolución del expediente sancionador, el militante del PP, valora que «la acusación fue excesiva y alejada de la realidad, no había para tanto». Marqués lamenta el perjuicio causado a su imagen pública por una noticia que se hizo viral dada su condición de concejal del PP, «lo pasamos mal mi familia y yo por algo que no sucedió como lo relataron y que no merecía esa denuncia ahora archivada»

El exregidor tuvo que dimitir del cargo como concejal de Residuos, Energías Renovables, Aguas, Alcantarillado y Matadero. Por eso, espera que ahora «se me proporcionen las explicaciones de lo sucedido y del mal que causó este hecho».