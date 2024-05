El edificio de los juzgados no estará listo hasta 2028

La prórroga de los presupuestos generales del Estado ha vuelto a retrasar los plazos para hacer realidad el futuro palacio judicial de Ciutadella. El diputado socialista Pepe Mercadal ha podido conocer del Ministerio de Justicia que las obras, presupuestadas en 12’1 millones, se licitarán a lo largo de este año pero no estarán listas hasta 2028. Pese a ello, a iniciativa del PSM, todos los grupos acordaron por unanimidad pedir al Ministerio que informe al Ayuntamiento del estado exacto de la tramitación.

Reafirma la unidad de la lengua frente a la Casa Real, y Vox lo rechaza: «En Menorca no se habla catalán»

A propuesta de Ciutadella Endavant, la izquierda votó en bloque para reafirmar la unidad del catalán y pedir a la Casa Real que retire su reconocimiento oficial a la ‘Acadèmi de sa Llengo Baleà’. «Hasta el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, se ha desmarcado y ha dicho que no se discute que la lengua propia de Balears sea el catalán», apuntó la concejala Carla Gener, sorprendida por el apoyo del Rey a la postura de la entidad mallorquina, «exenta de cualquier rigor filológico». Aún así, el PP se abstuvo y Vox votó en contra. Para Maite de Medrano, «en Menorca no se habla catalán. Tras décadas de adoctrinamiento comecocos y muchísimo dinero público, se impone la Ley de Normalización Lingüística cuando, si atendieran a los datos históricos, se encontrarían ante un espejo que no les iba a gustar».

La alcaldesa pide «ser el último municipio» en aplicar el ‘puerta a puerta’

La alcaldesa Juana Mari Pons precisó que no está en contra del sistema de recogida de residuos puerta a puerta que ya se ha implantado en Maó yEs Castell, pero pide que Ciutadella«sea el último municipio de la Isla en aplicarlo, porque quiero garantizar que se haga bien. No debería volar nada ni que haya nidos de ratas, como se está viendo».