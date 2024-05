Mercedes Garrido, anterior consellera de Presidencia del Govern, y la propia líder del Ejecutivo, Francina Armengol, dijeron hace un año en la entrega de diplomas de la 43 promoción de policías locales gestionada por la Escola Balear de la Administració Pública, que la legislatura iba a concluir con 529 nuevos agentes formados en Balears para comenzar a paliar la crónica falta de efectivos en todos los municipios.

No ha sido así, a tenor de la evolución de las plantillas en los últimos 13 años como muestran los datos de Menorca. No solo no se han recuperado agentes sino que ha perdido a 71 y se mantiene la tendencia a la baja pese al esfuerzo realizado desde el Govern para encadenar procesos unificados de oposición en apoyo a los ayuntamientos, además de las convocatorias públicas de cada consistorio. Lo cierto es que en 2011 Menorca tenía 257 policías y a día de hoy tiene 184, prácticamente la cifra más baja en este periodo, junto a los 183 que tuvo hace dos años.

El envejecimiento de las plantillas con aumento de agentes que no prestan servicio de calle por acogerse al régimen de segundas actividades, las jubilaciones por edad y los cambios de destino por comisión de servicios en busca de mejores condiciones laborales y salariales en otros ayuntamientos imposibilitan tanto la consolidación de las plantillas como el número de agentes en cada comisaría. Es el resultado de tantos años transcurridos sin que hubiera convocatorias de oposición para formar a nuevos agentes disponibles en bolsas de trabajo a las que podrían haber recurrido a medida que se iban produciendo las bajas por edad o el paso a la segunda actividad a partir de los 56 años, en algunos casos.

Esa tendencia tardará tiempo en revertirse como prueba que actualmente hay en Menorca un total de 25 agentes en segunda actividad, más del doble de los que había hace solo dos años, esto es, que no prestan servicio de seguridad ciudadana pero mantienen la plaza por lo que no pueden cubrirse con nuevas incorporaciones.

Además, en los procesos de oposición de Menorca se presentan aspirantes mallorquines, quizás en busca de una menor competencia, pero una vez completado curso, periodo de prácticas y el tiempo mínimo exigido, en cuanto pueden solicitan el traslado a su Isla.

«Los continuos cambios de los agentes entre pueblos se deben a que ahora sí hay cursos de formación con lo que los ayuntamientos ofertan sus plazas vacantes que antes no podían porque no había policías formados que estuvieran disponibles», explica Maria Antonia Pons, teniente de alcalde de Alaior y responsable de seguridad ciudadana. Como consecuencia, existe una disputa lógica entre municipios para captar policías, admite la regidora, «es así, pero también por eso este el momento ideal para que los interesados se preparen con vistas a la nueva formación antes de final de año», en la que se convocan 14 plazas. Los ejemplos más recientes son la marcha de tres agentes en Es Migjorn y de otros cuatro en Alaior, precisamente, el mismo número de policías que había incorporado procedentes de la última promoción, otros dos fueron destinados a Ciutadella, dos más a Es Castell y uno a Es Mercadal.

Por municipios, a falta de actualización de datos de este año, Maó es la ciudad con la ratio más baja -1,66 agentes por cada 1.000 habitantes- y Es Mercadal tiene la más alta con 3,49.

Ciutadella: Tres más a final de junio y otros cuatro en proceso

Reforzar la escala de mando por proceso interno para tres nuevos oficiales, y aumento de plantilla. En un mes se suman tres agentes que acaban la formación. Otros cuatro han sido convocados para el siguiente en septiembre. Se abrirá bolsa de interinos con cuatro plazas y habrá cuatro jubilaciones.

Maó: Estrategia necesaria para resolver la falta de efectivos

Es el municipio de la Isla con la ratio más baja de agentes de ahí la estrategia que ha impulsado para captar a futuros policías enseñando la profesión en centros docentes. En el próximo proceso unificado convoca ocho plazas y otras tres saldrán en oferta pública de movilidad administrativa.

Alaior: Un agente más en agosto y plaza de subinspector

Está previsto que se incorpore una nuevo agente en agosto, además de haber iniciado ya un proceso interno para cubrir la plaza de subinspector que no se ha ocupado nunca. Nueva convocatoria de oposición este año para las vacantes disponibles. Este mes ha perdido a cuatro policías.

Es Mercadal: Apertura y bolsa para atraer a tres nuevos agentes

A pesar de la elevada ratio de agentes por 1.000 habitantes, hay ocasiones en las que debe cerrar algún turno por falta de efectivos. Prevé abrir una bolsa de interinos para cubrir tres bajas por jubilación de agentes que estaban en segunda actividad y permitirán aumentar la plantilla.

Es Castell: convocatoria para una plaza y dos para interinos

Es uno de los municipios con dotación policial más ajustada a la real, 18 de 20 efectivos operativos en la actualidad. Tiene prevista la convocatoria pública para cubrir una plaza con lo que solo le quedarían dos vacantes de forma interina puesto que un agente más se marcha a Es Mercadal.

Ferreries: Cinco en segunda actividad y sin turno nocturno

Se acoge al proceso unificado de la EBAP para que un interino obtenga la plaza fija. La intención es, además, ofertar la de oficial jefe en comisión de servicios para el año que viene. Tiene hasta cinco policías en segunda actividad y solo diez operativos que le mantienen sin turno nocturno.

Sant Lluís: Uno más para cubrir una baja por jubilación

La plantilla operativa de 18 agentes se ampliará con uno más que llega como interino para cubrir la que queda vacante por jubilación. Además el Ayuntamiento convoca de manera inmediata una plaza de oficial de turno libre. El mes pasado se cubrió una plaza en excedencia.

Es Migjorn: En busca de un nuevo jefe y otros dos agentes

Solo dos agentes, aunque debería haber un jefe y cuatro policías. Convocatoria especifica para nombrar un nuevo mando y revisión de una bolsa antigua para cubrir las dos vacantes y afrontar el verano. Se mantienen únicamente los turnos de mañana y tarde, y fines de semana hasta las tres.