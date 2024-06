La renuncia de Josep Juaneda como conseller y coordinador general de Més per Menorca en un viernes previo a las fiestas de Sant Joan ha motivado que los protagonistas colaterales de este episodio político se tomen, de momento, las cosas con calma. De momento no se ha producido un pronunciamiento desde el partido sobre los siguientes pasos a dar a nivel interno. El siguiente en la lista de Més per Menorca en el Consell, Esteve Barceló, a quien corresponde por turno el cargo de conseller, prefiere también no pronunciarse sobre si dará el paso o no. Pide tiempo antes de abordar la cuestión.