Maó es el único topónimo oficial de la ciudad desde el 28 de diciembre de 2021, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el cambio de denominación que dejaba atrás el nombre bilingüe. Y pese a ello, han tenido que pasar dos años y medio y una batalla personal de un menorquín para que la denominación oficial, solo en catalán, se plasme en el Documento Nacional de Identidad.

Hasta ahora cada vez que un mahonés se hacía o renovaba el DNI en el lugar de nacimiento o en el domicilio aparecía el topónimo bilingüe, aprobado en 2012 bajo el mandato de la alcaldesa del PP, Águeda Reynés. Hasta el pasado junio, cuando se modificó la fórmula predeterminada, y desde entonces en la expedición del DNI solo se contempla la denominación catalana.

Ello supone que a partir de ahora en los DNI que se expidan, ya sean nuevos o renovaciones, aparecerá solo Maó. Y no solo eso sino que si alguien quiere que en su DNI no aparezca la denominación bilingüe, y su documento de identidad aún no está caducado, tiene derecho a renovarlo de forma gratuita, al tratarse de un cambio de datos acogidos por las excepciones que permiten eludir el pago de la tasa de 12 euros.

Un año y medio batallando con la administración

Si la denominación del topónimo de Maó ahora solo se contempla en catalán, es gracias al menorquín Moritz Werner Casero, que lleva batallando casi dos años con la administración para conseguirlo.

Moritz Werner Casero.

La primera queja de que se usara la denominación bilingüe en el DNI la presentó en octubre de 2022 ante la Delegación del Gobierno de Balears, de la que todavía espera respuesta. Después, en abril de 2023 cuando se tuvo que renovar su DNI, presentó otra petición ante la Prefectura Superior de Policía de Balears, de la que tampoco obtuvo respuesta.

Ante este silencio administrativo se dirigió hasta tres veces al Defensor del Pueblo, por un lado, para reclamar una respuesta y, por el otro, para recordar que la denominación oficial es Maó, y que así debía constar en el DNI. Además, puso una reclamación ante la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos del Govern balear, remitió un escrito al Ministerio de Interior, pidió al Ayuntamiento de Maó que instará a la administración central a modificarlo y a través de la Plataforma per la Llengua y el diputado Vicenç Vidal (Sumar) se elevó una pregunta por escrita al Gobierno en este sentido.

Finalmente, el pasado mes de junio se contestó al propio Werner que tras la actualización del programa de expedición de DNI, el topónimo de Maó ya solo aparecía en catalán.

Moritz Werner, que ya tiene su DNI con la denominación catalana, muestra su satisfacción por la modificación, pero reprocha la tardanza: «Sorprende que hayan tardado dos años y medio desde el cambio de topónimo y un año y medio desde que se los comuniqué, ya que cuando se hizo el cambio a bilingüe solo tardaron dos meses en modificarlo», se lamenta.