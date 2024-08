La histórica fuente de s’Aranjassa, en el Barranc d’Algendar, ya no tiene agua. Se ha secado por completo como consecuencia de la sobreexplotación de los acuíferos que la nutrían, lo que supone un grave contratiempo para los cultivos del barranco, especialmente el vivero de los árboles frutales que gestiona Caritas puesto que se han quedado sin este sistema para regar.

Pere Fraga Arguimbau, botánico, especialista en flora de Menorca, ha constatado la sequía de las centenarias piedras de marés con las que se construyeron las canalizaciones de esta fuente y otras en igual situación. Por ellas se desliza el agua hasta las albercas que posteriormente se utiliza para regar cultivos y vergeles.

«Ya en invierno en Caritas veían que los acuíferos no se recuperaban por falta de lluvia y, sencillamente, porque se saca más de la que entra», explica el botánico del Consell. Este tipo de fuentes brotan si el acuífero está a un determinado nivel, en caso contrario, se paran y se secan.

El problema, opina el especialista, «es global en Menorca, y no se detendrá si se siguen haciendo piscinas y jardines que se cubren por completo de césped, por el agua que necesitan». Considera que debería existir una normativa que regule la superficie de jardín en la que se puede sembrar la hierba pero no en toda la parcela». Del mismo modo pone este ejemplo para rebatir a quienes consideran que la Isla no está masificada, «consumimos más de lo que nos puede dar, la estamos secando».

El GOB se ha sumado al hilo de X (antes twitter) de Fraga Arguimbau respecto a la fuente de s’Aranjassa, indicando que la falta de agua «es consecuencia de masificar Menorca y exprimir los acuíferos».