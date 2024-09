El Patronato de la Fundación Bit aprobó este miércoles el nombramiento de Llorenç Cardona Seguí como nuevo gerente del CentreBit Menorca. La decisión se tomó por unanimidad en una reunión celebrada en la sede de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.

El nombramiento del nuevo gerente llega once meses después de que la Conselleria cesara a Carmen Crespo como delegada en Menorca de la Fundación Bit y máxima responsable del Centre Bit de Menorca, y nombrara en su lugar al ingeniero de telecomunicaciones menorquín José María Seguí Gómez de Olea (Maó, 1992), que no ha permanecido ni un año en el cargo.

Renuncia voluntaria

Según señalan desde el Govern, Seguí deja el puesto de forma voluntaria por motivos personales y profesionales. En su despedida, Seguí ha definido su renuncia como una «decisión muy dolorosa», a la vez que ha agradecido «enormemente las oportunidades brindadas durante esta época». Seguí llegó al cargo tras acumular seis años de experiencia profesional internacional en los campos de la innovación, las startup y la consultoría, y tras ejercer como jefe de sector de Innovación y Digitalización en la agencia gubernamental ICEX España Exportación e Inversiones EPE.

Para facilitar la transición en la gerencia, el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, se desplazará este jueves a Menorca para acompañar a Llorenç Cardona y José María Seguí en una visita a las instalaciones del CentreBit.