La subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en junio, julio y agosto anunciado el martes por la presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha convertido en la primera desavenencia con los sectores turísticos. En Menorca, la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome) y la Asociación de Agencias de Viaje (Aviba) rechazan la medida, por ser meramente recaudatoria y que va en contra de la oferta legal, cuando el problema de la masificación que se quiere combatir lo genera la oferta ilegal de plazas turísticas.

La gerente de Ashome, Azucena Jiménez, advirtió ayer, en declaraciones a IB3, que subir la ecotasa en temporada alta y reducirla en diciembre, enero y febrero, no servirá, no restará masificación. «La raíz del problema es el control de los [alojamientos] ilegales», aseguró, recordando que este año «en Menorca hemos tenido un mayor número de pasajeros, según las estadísticas del aeropuerto y según las estadísticas de las administraciones la ocupación hotelera ha bajado en julio y agosto». Así, el aumento de la tasa «no va a modular absolutamente nada», porque no reducirá visitantes en temporada alta, ni las aumentará en invierno, reduciendo el impuesto.

La gerente de los hoteleros observó que a Menorca «viene gente que está obligada a tomar sus vacaciones en julio y agosto», por lo que no considera justo que «tengan que pagar más impuestos».

En Aviba, su responsable en la Isla, Llorenç Pons, considera que «es un mensaje y una imagen muy mala que se lanza a los mercados emisores, que en octubre digamos que en 2025 subiremos la ecotasa, está fuera de lugar». Porque «la contratación está hecha y la subida recaerá en el cliente», advierte Pons, quien recuerda que el Govern del PP «contradice todo lo que dijo y criticó cuando estaba en la oposición».

Reacciones políticas

La subida del impuesto turístico tiene varias lecturas desde la oposición en el Parlament. Desde Més per Menorca, el diputado Josep Castells recordó que «hace veinte días presentamos una moción» en este sentido, como «efecto disuasorio», para que lleguen menos turistas en verano, pero «el PP votó en contra». Por tanto, es una sorpresa que, ahora, se haya anunciado. «Y no es que estemos de acuerdo con ellos, es el PP que lo está con nosotros».

Castells discrepa en la finalidad del incremento del impuesto, «el PP quiere distribuir el turismo, que no venga tanto en verano y que lo haga más en invierno». Y no se trata de eso, según el parlamentario de Més. «El paradigma de la desestacionalización está superado, ya viene gente en invierno, ahora hay que quitar gente en verano» para reducir la masificación en los meses punta.

En el PSOE, Marc Pons aplaude que el PP adopte al fin «las tesis progresistas», pero cree que «no es para luchar contra la masificación, es por afán recaudatorio». Es más, «critico que lo vendan como una medida contra la masificación», cuando «no implicará un descenso en la llegada de turistas», porque «no serán dos o tres euros más» los que frenen al visitante. El ITS «nunca se planteó para reducir turistas, sino para obtener más fondos para compensar los perjuicios que ocasiona el turismo».

En cuanto a la reducción del impuesto en invierno y la deducción del impuesto en la declaración de renta para los residentes, para Castells «no tendrán ningún impacto, los baleares raramente veraneamos en otras islas». En cambio, para Marc Pons, «si es factible y hay una reducción para los residentes, nada que decir», aunque «tengo dudas» de su repercusión, concluyó.