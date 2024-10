Las bajas laborales que afectan a los docentes impiden un inicio de curso normal, con el claustro de profesores completo. Esto ocurre en «muchos centros» según confirman desde la Conselleria de Educación, donde este viernes lograron adjudicar las tres plazas que quedaban vacantes en el IES Biel Martí, de Ferreries.

El caso del instituto de Ferreries es uno más de los que se producen, en Menorca y en todas las Illes Balears, aseguran desde el Govern.

Este mismo viernes ocuparon sus puestos tres profesores en el centro ferrerienc, concretamente para las materias de biología, tecnología y economía. Fue tras otra adjudicación urgente de plazas, tres semanas y media después de haber empezado el curso. Una cuarta plaza, para las clases de catalán, quedó cubierta este lunes.

Bajas recurrentes

La problemática se produce con cualquier baja, pero se agrava cuando se trata de ausencias recurrentes. Padres de alumnos del instituto como David Sintes, critican que sus hijos hayan estado un mes sin profesor de catalán y de economía, cuando estos son casos que se repiten por lo menos desde hace cuatro años.

La directora del centro, Joana Fullana, admite las dificultades que se encuentran cada año y, siempre con la premisa de que «el trabajador tiene derecho a estar de baja», reclama a la conselleria un sistema de gestión más ágil.

«Hay que revisar el procedimiento, no puede ser que, cada año, el alumnado empiece el curso sin profesor». Así, considera que «cuando hay casos de profesores que están tanto tiempo de baja, debería activarse un protocolo para intentar asignar esa plaza», para no afectar a un correcto desarrollo del curso. En este sentido, asegura Fullana que «la conselleria no nos deja solos, sabemos que están pendientes».