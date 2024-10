La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha pedido fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para el sector agrario y forestal. Así lo anunció el conseller Joan Simonet este jueves en el Foro Menorca Agro Santander, que se celebró en el Hotel Mirador des Port de Maó, llegando a su quinta edición. «No me quiero adelantar, pero sí que puedo avanzar que hemos pedido fondos ITS importantes», explicó durante su participación en un foro que ya se ha convertido en un punto de encuentro ineludible para el sector, reuniendo a una amplia representación de los productores y organizaciones agrarias de la Isla.

El editor de «Es Diari», Josep Pons Fraga, fue el encargado de presentar y moderar el acto, que contó con la participación de César Palomino, presidente de la Associació de Productors de Vi de Menorca, y de Alexandra Verdú-Bütikofer, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias de Menorca (Agrame). El encuentro también contó con las intervenciones de Lorena Ruiz, directora de Negocio Agroalimentario de Santander España, y Celia Torrebadella, directora territorial del Banco Santander en Balears. La sala de actos se llenó para seguir las intervenciones de la mesa de ponentes | Gemma Andreu Durante su intervención, Simonet destacó los buenos resultados de la Política Agraria Común (PAC) para Menorca, y recordó que en 2022 hubo 408 beneficiarios de las ayudas en la Isla, mientras que en 2023 fueron 407. «Se trata de un dato curioso respecto a lo que ha pasado en el conjunto de Balears y de España, donde el número de beneficiarios han bajado, mientras que en Menorca se mantienen», remarcó. Además, señaló que ha sucedido lo mismo en cuanto a la superficie cultivada que fue beneficiaria de las ayudas, que en 2022 fue de 46.100 hectáreas y en 2023 de 45.667. Simonet también subrayó que, a pesar de que se han mantenido los beneficiarios y la superficie, las ayudas que han llegado al campo de Menorca a través de la PAC han pasado de 4,8 millones a 6,7 millones de euros en 2023. También señaló que el 16 de octubre se ha realizado un pago anticipado de 1,3 millones a 221 beneficiarios. En cuanto al trabajo que se ha realizado desde la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural desde el inicio del mandato, Simonet aseguró que el principal eje de actuación ha sido conseguir la rentabilidad de las explotaciones, cuyo principal reto es hacer frente a la insularidad. El conseller Joan Simonet durante su intervención este jueves en Maó | Gemma Andreu Noticias relacionadas César Palomino: «El enoturismo en Menorca todavía está por desarrollar» Más noticias relacionadas Plan Provilac Respecto a las ayudas del Provilac, Simonet subrayó que «no tienen que ser a cambio de nada». «El sector se tiene que mover, porque de otra manera estaremos dando un suero que no cura a un enfermo. El sector también tiene que hacer ejercicio y moverse», remarcó. En este sentido, señaló que la ayudas «son una cosa dinámica, que debe ir cambiando». En cuanto a las ayudas de minimis, recordó que ahora hay un tope de 20.000 euros durante tres ejercicios, pero que se está hablando de subirlo hasta los 42.000 euros, que para Balears incluso podría ser mayor. «Estamos pidiendo que para las islas del Mediterráneo el tope pueda ser más elevado», explicó. Digitalización Simonet también destacó la necesidad de que las explotaciones agrarias hagan un esfuerzo para avanzar hacia la digitalización. «El mundo está cambiando y la digitalización también llegará a los payeses, y el que vaya delante tendrá ventajas», aseguró. Para ello, remarcó el papel crucial que deberán jugar las empresas especializadas, las cooperativas y las organizaciones agrarias, que tendrán que ser las que apoyen a los agricultores y ganaderos en este proceso. Asimismo, subrayó la necesidad de la profesionalización, y recordó que los ganaderos y los agricultores también son empresarios, «que deben conocer bien los números de sus explotaciones». La declaración de las Balears como zona árida tendrá beneficios Durante su intervención en el Foro Agro Menorca Santander, el conseller Joan Simonet explicó que una de las novedades de cara a las ayudas de la PAC es que las Illes Balears han sido declaradas como zona árida, lo que permitirá una serie de flexibilizaciones en la normativa y facilitará algunas ayudas, como los ecoesquemas. En este sentido, Simonet recordó que el cambio climático está teniendo una incidencia cada vez más perceptible, que se manifiesta con la mayor frecuencia de fenómenos como la DANA que asoló Menorca en agosto o las sequías cada vez más recurrentes. También está cambiando la época de la vendimia, señaló. 