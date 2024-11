El PP de Maó ha acusado este viernes al alcalde, Héctor Pons, de bloquear su acción de control al gobierno municipal. «Lleva más de un mes sin enviarnos los registros de entrada del Ayuntamiento que pedimos semanalmente para hacer nuestra labor de oposición», relata la portavoz Virgina Victori.

Desde el 30 de septiembre el Grupo Popular ha pedido más de 70 solicitudes de información que están pendientes de contestar y se ha incumplido el plazo establecido para facilitarles la documentación.

Entre los documentos pendientes de entregar los hay relacionados con la crisis del agua. Tres son de Hidrobal: uno es la fiscalización de la concesión del servicio municipal de agua, otro se titula «Declaraciones Hidrobal Planta Desnitrificadora» y un tercero es sobre la Comisión Informativa Especial de Estudio del Agua.

Asimismo, también hay dos escritos pendientes de la Conselleria de Salud, uno sobre el incumplimiento sanitario por presencia de nitratos en la red de Malbúger y el informe final de aguas de baño del 2024. El PP también ha solicitado un registro de una ciudadana sobre filtraciones de aguas residuales.

Incumple el reglamento

Los populares recuerdan que esta falta de transparencia incumple, además, varios puntos del Reglamento Orgánico Municipal, que fija en un máximo de cinco días hábiles el plazo para recibir la información solicitada por escrito y, en caso de no ser posible, se deben indicar las causas que no hacen posible atender la solicitud.

«No solo no nos dan la información, sino que tampoco explican los motivos. Si no tienen nada que esconder, ¿por qué no nos envían los registros solicitados?», se pregunta la portavoz de la oposición.