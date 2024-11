El Ayuntamiento de Ciutadella cederá al Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) dos parcelas más, además del solar ya previsto de Dalt sa Quintana, para construir viviendas de protección oficial (VPO). Esto permite elevar de 60 a 69 los inmuebles que se construirán en una primera fase, y que serán los primeros tras 16 años de parálisis con la vivienda pública.

El conseller balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y varios cargos de la Conselleria, se reunieron este miércoles en el Consistorio de ponent con el alcalde, Llorenç Ferrer, y miembros del equipo de gobierno y también de la oposición. El encuentro tenía como objetivo avanzar con los planes de construcción de viviendas de protección oficial, y en el cual el Ayuntamiento puso a disposición otras dos parcelas, para levantar nueve pisos más.

Imagen del encuentro que se ha mantenido este miércoles en el Ayuntamiento de Ciutadella. | Josep Bagur Gomila

Concretamente, se podrán construir seis unidades encima del local que actualmente ocupa Protección Civil, entre el Carrer Mallorca y el Passatge Sindicat. Eso es, aprovechando el derecho de vuelo de este edificio de titularidad municipal, de 179 metros cuadrados. Por otro lado, se espera ubicar tres pisos en el solar de 110 metros cuadrados y también propiedad del Consistorio, situado en la esquina entre las calles de la Creu y Glosador Vivó.

Dalt sa Quintana

El solar del barrio de Dalt sa Quintana, entre el parking y la Ronda Nord, consta de 11.300 metros cuadrados y «tiene capacidad para acoger 160 viviendas». Así lo recordó el conseller, quien indicó que la primera fase contemplará construir 60 pisos y no 35, como se anunció meses atrás. Un incremento que permitirá crear esas 35 VPO, además de otras 25 viviendas a petición del Ayuntamiento, para destinar a empleados públicos. El objetivo es, según puntualizó Ferrer, facilitar viviendas a funcionarios que son necesarios para las distintas administraciones, servicios (profesores, médicos) o cuerpos y fuerzas de seguridad, que «muchas veces no vienen, porque no encuentran piso».

Por el momento no se ha establecido el modo en que el sector de empleados públicos podrán acceder a estas «viviendas dotacionales», ni tampoco la fórmula que se utilizará para construir en unos terrenos calificados, hoy, como rústicos. Sobre esto, Mateo lo dejó en manos de los técnicos de la Conselleria y del Ayuntamiento, para encontrar las mejores soluciones y hacerlo con la mayor celeridad.

Plazos

Desde el Govern evitaron dar plazos para el inicio de las obras. «Es complicado», aseguró el conseller, teniendo en cuenta lo lentos que son los trámites en la administración, especialmente si ha de hacerse un cambio de plan general. Así, tan solo manifestó el «compromiso de que, si no es antes de Navidad, será después», para la firma de la cesión de terrenos entre el Ayuntamiento y el Ibavi. Ya en 2025 confían «dibujar» la hoja de ruta, para empezar posteriormente con la redacción de proyectos. Mateo y Ferrer se comprometieron a trabajar de forma conjunta para firmar los convenios de colaboración y tramitar los proyectos lo antes posible.