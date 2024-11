El Ayuntamiento de Ciutadella cederá al Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) dos parcelas más para construir viviendas de protección oficial (VPO). Esto permitirá sumar otras nueve unidades, a las 160 previstas Dalt Sa Quintana y que, como se dijo meses atrás, se harán realidad por fases. La primera promoción en el barrio del otro lado del puerto contará con 60 pisos, y se construirán seis más en el Carrer Mallorca, y otras tres en el de La Creu. Todo esto ocurre mientras la lista de espera para acceder a uno de estos inmuebles se ha disparado hasta las 254 peticiones.

El conseller balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo Hernández, y varios cargos de la consellería, se han reunido esta mañana en el Consistorio de ponent con el alcalde, Llorenç Ferrer, y miembros del equipo de gobierno y también de la oposición. El encuentro ha sido para avanzar con los planes de construcción de viviendas de protección oficial en la localidad y en el cual el Ayuntamiento ha puesto a disposición dos parcelas más para levantar nueve pisos.

Imagen del encuentro que se ha mantenido este miércoles en el Ayuntamiento de Ciutadella. | Josep Bagur Gomila

Se prevén habilitar seis de estas encima del local que actualmente ocupa Protección Civil, en los Pisos dels Sindicats de la calle Mallorca, aprovechando el derecho de vuelo de este edificio de titularidad municipal. Otros tres pisos se ubicarán en el solar también propiedad del Consistorio, situado en la esquina entre las calles De la Creu y Glosador Vivó.

Empleados públicos

Mateo Hernández ha avanzado que la primera fase en la zona de Dalt Sa Quintana permitirá poner en el mercado 60 pisos y no 35 como se había dicho hasta ahora. Un incremento que permite crear 35 VPO, más otras 25 viviendas a petición del Ayuntamiento, para destinar a empleados públicos. El objetivo es, según ha puntualizado Llorenç Ferrer, facilitar vivienda a funcionarios que son necesarios para las distintas administraciones, servicios o cuerpos y fuerzas de seguridad, que «muchas veces no vienen, porque no encuentran piso».

Todo esto ocurre mientras que el Ibavi ha constatado un incremento de la demanda de pisos oficiales en Ciutadella. Según ha apuntado la directora del ente en Menorca, Águeda Reynés, la lista de familias peticionarias ha crecido considerablemente desde las 176 que había hace apenas un mes, motivado por el anuncio de las nuevas promociones que se proyectan.