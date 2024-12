Usuarios del cementerio nuevo de Ciutadella critican la lentitud del Ayuntamiento, a la hora de resolver una avería en la red de agua, que se prolonga ya desde hace varias semanas. Esto dificulta el cuidado de flores y plantas, así como la limpieza de las lápidas.

En realidad, esta situación no es nueva en este camposanto. En octubre ya hubo una avería que dejó sin agua corriente y no quedó subsanada hasta días antes de la festividad de Todos los Santos. Así lo critican usuarios, que ven de nuevo como no hay suministro y la «única opción es coger agua con cubos en la fuente de la entrada».

Además, lamentan que no se proporcione ningún tipo de información a los usuarios, «solo si te encuentras con el encargado del cementerio, que no ocurre siempre, te explica qué pasa». Por eso, los afectados aseguran que han transmitido la queja al Consistorio de forma reiterada, y «nadie nos escucha».

Esta semana

La concejal responsable de los cementerios, Maria Jesús Bagur, reconoció ayer el problema. «En octubre tuvimos una avería y se pudo arreglar, y ahora ha surgido otra, que no se resuelve con la reparación de un fontanero», sino que es «más compleja» y requerirá levantar el suelo. Con todo, la edil expresó sus «disculpas» a los afectados y se justificó asegurando que «la brigada va muy corta de personal, hacen lo máximo posible, pero es difícil hacer reparaciones y atender urgencias a la vez». Con todo, estimó que «esta misma semana intentaremos resolverlo».