Ara Maó celebró ayer su asamblea ordinaria anual, durante la cual no se llegó a votar ninguna propuesta de acuerdo con el PSOE para la aprobación del presupuesto para el 2025, tal y como era la intención inicial de la agrupación de electores. El portavoz de la formación progresista, Jordi Tutzó, señalaba ayer que están inmersos en la negociación con los socialistas, pero todavía no tienen un documento cerrado que se pueda someter al debate con los adheridos. «Todavía estamos poniendo los temas encima de la mesa con el PSOE y no hay necesidad de correr, porque queremos hacer las cosas bien», asegura.

Cambios en el PSOE Desde Ara Maó consideran que se ha producido un cambio de actitud en sus antiguos socios de gobierno, pero creen que todavía son necesarias más garantías para asegurar la aplicación de políticas progresistas en el municipio. «Vemos que ha habido un cambio en el PSOE, que ya se manifestó en la propuesta de presupuesto que presentaron, con una apuesta clara por las inversiones relacionadas con el agua o la voluntad de aplicar el protocolo del VioGén, pero no es suficiente para que nosotros consideremos que su manera de hacer política ha cambiado realmente», remarcan.