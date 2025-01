Autocares Torres y la Asociación de Empresas de Transporte de Menorca (Astrame) se oponen a la supresión de la parada de autobuses de la Plaça des Pins, como, aseguran, prevé el Ayuntamiento de Ciutadella para inicios de la próxima campaña turística, «en abril o mayo». Esto supondría trasladar la ‘base’ de la compañía al apeadero de la Avinguda Josep Mascaró Pasarius, algo que el sector considera que perjudicará al tráfico de pasajeros, reduciendo el número de visitantes a Ciutadella y, en consecuencia, afectando al comercio local.

Desde la empresa de transporte de pasajeros, su gerente, Catín Arguimbau critica las prisas del Consistorio por peatonalizar la Plaça des Born y, en consecuencia, introducir cambios en sus aledaños, de cara a la nueva temporada turística. Según traslada, «el Ayuntamiento nos ha dicho que en abril o mayo, a más tardar, los autobuses estarán fuera de Es Pins».

Arguimbau lamenta que el equipo de gobierno anteponga su «compromiso con sus votantes», antes que buscar un «consenso» con los actores afectados con unos cambios que, pronostica, serán contraproducentes para los comerciantes. «Es un cambio muy precipitado e inviable, será un desastre, la gente ya no bajará del bus directamente en el centro, tendrá que desplazarse desde la Vía Perimetral y no todos irán al centro».

Infraestructuras deficientes

Sobre las paradas de la Avinguda Mascaró Pasarius, que Arguimbau no reconoce como una estación, «es una infraestructura deficiente, las marquesinas son muy pequeñas, apenas caben dos personas y, si llueve, se mojan; solo hay un lavabo y siempre está sucio o no funciona». Y sobre los accesos al lugar considera que calles como «De la Creu y Vila Juaneda tienen mal las aceras», por lo que no son adecuadas, defiende, para un tráfico intenso de personas. «Son infraestructuras nefastas» y «solo hay dos pasos de cebra y colapsarán el tráfico» de la calle.

En términos parecidos se expresa el presidente de Astrame, Joaquín Bisbal, manifestó el total apoyo de la entidad a sus asociados, por cuanto coinciden en sus planteamientos. «Trasladarlo todo a la Vía Perimetral no es una buena opción, porque no reúne las condiciones para absorber todo el tráfico». Por eso, sostienen que esta ubicación «es solo una parada más, para el bus que sale de Es Pins o de la Plaça de la Pau».