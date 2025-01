El sector del transporte de pasajeros por carretera no ha logrado frenar las intenciones del Ayuntamiento de Ciutadella de suprimir las paradas de autobús del lado norte de la Plaça des Pins, es decir, las líneas que enlazan con las urbanizaciones. En la reunión de ayer, el equipo de gobierno reiteró sus planes para erradicar del centro prácticamente todo el tráfico de autobuses.

El encuentro lo entendía el sector como la última oportunidad por intentar revertir la decisión. Sin embargo, Catín Arguimbau, gerente de Autocares Torres, admitía que «no hay nada que hacer, tienen la decisión tomada y, sí o sí eliminarán la parada de Es Pins antes de verano». No sirvieron los argumentos esgrimidos, aún cuando entienden que «sabemos que tenemos que salir de ahí, pero no ahora, sin tener una estación en condiciones en la Vía Perimetral; no está preparada, no es segura». Ante eso, reiteraron su interés por reubicarse en la Plaça de la Pau, aunque «nos han dicho que habrá que hacer un estudio para ver si hay espacio suficiente para maniobrar».

Empresas

El alcalde, Llorenç Ferrer, presidió la reunión, a la que acudieron entre otros los mandos policiales y el conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado. El empresariado estuvo representado también por la Asociación de Empresas de Transporte de Menorca (Astrame) y la Central de Autocares y Transportes Menorca SA. El secretario de Astrame, Josep Olives, coincidía en que «la decisión está tomada» y «no han entrado en razón», al prevalecer «su compromiso electoral de peatonalizar Es Born». De hecho, «hemos hecho la reflexión de que la peatonalización y la supresión de los buses de Es Pins son temas independientes, se pueden eliminar los coches privados, pero apostar por el transporte público con la parada en el centro».

Mejoras

En una nota, el Ayuntamiento explicó que la eliminación de los autobuses de Es Pins es una prioridad, pues permitirá destinar ese espacio a estacionamientos para personas con movilidad reducida, servicios, transporte de mercancías y emergencias, con «un enfoque especial en los vecinos y residentes». Además, el Consistorio se hace suya la propuesta de trasladar a La Pau las líneas a urbanizaciones.Sobre la Avinguda Mascaró Pasarius, se mejorará la terminal con más limpieza, más papeleras y aparcamientos para bicicletas, se mejorarán los lavabos, se creará una zona de juego infantil, se instalarán lonas contra el sol, un panel informativo y dos marquesinas nuevas, además de un «metrominuto», un panel gráfico con las rutas, distancias y tiempos para desplazarse hasta el centro.