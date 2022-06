Una dona i un 'cavaller' de les festes de Sant Joan de Ciutadella han resultat ferits greus aquest matí a les 11.40 hores en un accident durant els entrenaments dels Jocs des Pla.

L'accident s'ha produït en acabar una carrera de 'córrer abraçats'. Una dona de 39 anys ha estat envestida pel cavall que anava desbocat al final de la carrera, i ha patit un traumatisme cranioencefàlic greu occipital en caure d'esquena contra el terra. La víctima ha estat assistida in situ per efectius de Creu Roja i traslladada per una ambulància fins a l'Hospital Mateu Orfila, on ha ingressat estable però en estat crític. Presentava diverses fractures craneals amb hemorragia cerebral associada, pronòstic reservat.

Al capvespre era traslladada al hospital de Son Espases a Palma, amb avió ambulància, per passar a càrrec del servei de Neurocirurgia.

Pel que fa al cavaller, de 27 anys, ha estat traslladat a la Clínica Juaneda, amb traumatismes a la cama esquerra i al cap. Està en estat greu però estable. presenta una fractura des colze dret (probablement quirúrgica), una contusió pulmonar dreta sense compromís respiratori i una possible lesió a nivel cervical que s'ha d'acabar d'estudiar.