Quatre ensortilles i un 'córrer abraçats' accidentat en la tornada dels Jocs

As Pla no hi faltava gent. Estava gairebé ple. I només eren els Jocs des Pla del matí. Un fet que no estranya, si es té en compte les ganes que té le gent de Ciutadella de viure uns jocs, després de dos anys sense Sant Joan, i el gran nombre de visitants de fora que han vingut enguany. A més els darrers anys que es van celebrar la festa ja es notava la creixent popularitat i expectació, sobretot família, que estan suscitant els entrenaments dels Jocs des Pla.

Faltaven 13 minuts per les 11 del matí, amb la colcada ja ajuntada as Pla, quan el cavaller participant de més edat ha col·locat l'ensortilla. I quan en Juanlu Gelabert ha fet sonar el fabiol, han començat els jocs. El primer encert, tres anys després, s’ha fet pregar, i fins a la setena correguda no s’han enduit la primera ensortilla. Després, han encertat dues més encara a la primera tanda. A la segona tanda també ha faltat encert. La primera ensortilla no ha arribat fins la darrera correguda quan un jove cavaller l’agafà amb una asta petita. En total els 28 cavallers han fet quatre encerts, el mateix nombre que al 2019, però manco que al 2018 quan en van aconseguir set. Després de l'ensortilla, poc abans de les 11.30 hores han començat a córrer abraçats, el joc més emotiu, on s'han vist les 12 parelles de cavallers galopant junts per acabar fonent-se amb una abraçada i una besada. Final accidentat Una de les carreres ha estat accidentada, quan al final un cavaller i una dona han resultat ferits greus. La dona ha estat traslladada a l'hospital Mateu Orfila i ha estat intubada. El genet, en un principi ha resultat manco greu i ha estat traslladat a la Clínica Juaneda per fer-li radiografies. Els ferits han traslladats a l'hospital Mateu Orfila i a la Clínica Juaneda | Josep Bagur Gomila L'assaig dels jocs ha acabat amb una volta de caragol des Pla, fins que passades les 12 del migdia la colcada ha començat a desfilar cap al centre de la ciutat, per seguir amb els caragols.